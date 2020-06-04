 

Госдеп объяснил успехи РФ в Сирии «промахом Обамы»

04.06.2020, 20:53, Новости дня

Россия смогла прочно закрепить свои позиции в Сирии и на Ближнем Востоке из-за грубого политического промаха администрации экс-президента США Барака Обамы, сообщил помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.

«Что касается РФ в регионе, то я думаю, что администрация Обамы на свой страх и риск приветствовала приход РФ в Сирию, думая, что это поставит [Москву] в затруднительное положение, а РФ перевернула ход войны, и режим [президента Сирии Башара] Асада остается там до сих пор. Я думаю, что, честно говоря, это был грубый промах», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что это позволило РФ создать в этом регионе базу, а также «придало ей смелости» для принятия дальнейших шагов в регионе, в том числе в Ливии.

«45 лет это было краеугольным камнем американской политики – держать Россию в стороне от Ближнего Востока», – добавил представитель Госдепартамента.

Он заявил, что РФ на Ближнем Востоке якобы «играет деструктивную роль», поэтому «должна уйти» из региона.

Газета ВЗГЛЯД писала в январе, как РФ вытесняет США с Ближнего Востока.



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