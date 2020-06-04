 

Анна Исаева поделилась архивным снимком с похорон Юлии Началовой

04.06.2020, 20:53, Разное

Подруга и бывший представитель интересов Юлии Началовой в сфере творчества Анна Исаева в своем микроблоге в Instagram поделилась архивными снимками. Один из них был сделан на похоронах певицы.
Юлия Началова умерла в марте 2019 года, и это стало настоящим потрясением для ее родных и поклонников. На опубликованном снимке Исаева запечатлена в черной косынке вместе с Сергеем Крыловым, также пришедшим на кладбище попрощаться с артисткой. PR-менеджер поделилась, что музыкант был близким человеком певицы. Также он был первым из знаменитых людей, с которым Исаева познакомилась за кулисами много лет назад, только начав сотрудничество с Началовой. Крылов оказывал поддержку начинающей певице, и стал для нее настоящим другом.



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