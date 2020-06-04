 

Синоптик оценил вероятность повторения рекордной жары 2010 года

04.06.2020, 20:53, Новости дня

Ситуация с торфяными пожарами, приведшими к рекордной жаре летом 2010 года, в этом году произойти не может, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Это была абсолютно некорректная подача информации со стороны отдельных министерств. Раньше это называлось словом «очковтирательство», – передает РИА «Новости» его слова.

Синоптик уточнил, что температура летом превысит средние многолетние значения, но экстремальной жары не будет.

«В воскресенье – 23-28 градусов, а на следующей неделе практически в ежедневном режиме будет в основном солнечная погода, аномально жаркая», – подчеркнул Тишковец.

Температура превысит норму на 10 градусов, предупредил синоптик и призвал готовиться к возвращению лета.

«Как минимум до 20 числа мы будем находиться в аномально знойном воздухе, после чего аномалия температур будет ослабевать», – подытожил он.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что по прогнозам, летнего тепла можно ожидать, начиная со второй декады месяца, после 10 июня. Тогда температура воздуха поднимется выше 20 градусов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / В Британии предсказали пик распространения коронавируса

14.05 / Трамп разочаровался в Китае

04.06 / Пентагон передумал отводить военных от Вашингтона

07.05 / Потомок коменданта Освенцима отказался прощать своего деда

28.04 / Уровень доверия к Путину в России упал до исторического минимума – опрос

13.05 / Козак прокомментировал свою секретную поездку в Берлин

27.03 / Трамп заявил о тесном сотрудничестве с Китаем по ситуации вокруг коронавируса

27.05 / IKEA объяснила разницу в ценах для россиян и украинцев

22.04 / Названа главная психологическая проблема самоизоляции

21.05 / Полиция задержала трех человек после стрельбы на юго-востоке Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска