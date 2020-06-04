 

Меркель подтвердила нежелание выдвигаться на пост канцлера ФРГ

04.06.2020, 20:48, Новости дня

Канцлер Германии Ангела Меркель опровергла сведения о том, что она может снова выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ.

«Нет. Действительно нет», – сказала она в ответ на вопрос ведущего телеканала ZDF о возможности выдвижения на пятый срок в свете кризиса из-за коронавируса. Она подчеркнула, что «очень твердое» решение, передает ТАСС.

В феврале сообщалось, что председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую считали преемницей Меркель, также не будет бороться за пост канцлера Германии на парламентских выборах в 2021 году.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / С 16 апреля на въездах в Киев будут измерять температуру

04.04 / Посольство РФ в США взяло под крыло оказавшихся в сложном положении россиян

26.03 / Иностранцам запретили владеть в Крыму земельными участками

29.05 / В Турции с 1 июня откроются рестораны и пляжи

16.04 / Генпрокуратура попросила Роскомнадзор ограничить доступ к фейкам про «отмену денег»

07.04 / Для восстановления лесов в Удмуртии вырастят 600 млн сеянцев

22.05 / Украина обратилась в Морской трибунал из-за захвата Россией украинских моряков и судов в Керченском проливе

03.05 / “Слуцк” добился выездной победы над минским “Динамо”

10.04 / Путин поручил увеличить выпуск медизделий и лекарств против COVID-19

01.05 / Ученые всего мира ищут вакцину от вируса. Трамп делает ставку на лекарство от лихорадки Эбола

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска