“Чики”: 5 причин посмотреть новый комедийный сериал с Ириной Горбачевой и Антоном Лапенко

04.06.2020, 20:45, Разное

Ирина Горбачева и Антон Лапенко

Одну из главных ролей в сериале играет актриса и звезда интернета Ирина Горбачева. Именно ее героиня – Жанна, вернувшаяся из Москвы на свою малую родину, – предлагает подругам начать новую жизнь и открыть фитнес-центр, хотя в российской провинции, а особенно на юге, это оказывается далеко не так просто, как может показаться на первый взгляд. Кстати, одного из блюстителей какого-никакого порядка в городе играет другой популярный актер и блогер Антон Лапенко. Его скромный, романтичный и исключительно честный полицейский совсем не похож на острохарактерных персонажей “Внутри Лапенко” – и тем лишь еще больше интересен.

Ирина Горбачева в сериале “Чики”

Антон Лапенко в сериале “Чики”

Новые лица российского кино

Горбачева – лишь одна из струн яркого и оригинального актерского квартета главных героинь. Подруг Жанны – Свету, Марину и Людку – сыграли только начинающие свою карьеру талантливые актрисы Ирина Носова, Алена Михайлова и Варвара Шмыкова. Последнюю зрители могли видеть в фильме “Нелюбовь” Андрея Звягинцева, где она играла волонтера поискового отряда. Алена Михайлова в прошлом году громко заявила о себе на “Кинотавре” главной ролью в картине “Люби их всех” (также актриса снялась в клипе на песню группы Tesla Boy – Compromise). Для Ирины Носовой “Чики” стали дебютом в большом кино, до этого она играла в короткометражке “Тоня плачет на мосту влюбленных” режиссера Антона Коломееца: он, кстати, помогал со сценарием “Чик”.

Ирина Горбачева, Алена Михайлова, Варвара Шмыкова и Ирина Носова на съемках

Алена Михайлова в сериале “Чики”

Острая и провокационная тема

В самом начале сериала Света, Марина и Людка зарабатывают на жизнь проституцией – стоят на трассе у придорожного кафе “Колизей”. Жанна, которая когда-то работала там же, не хочет возвращаться в этот “бизнес”. Она одна воспитывает сына Ромку и хочет и для себя, и для него достойную жизнь, начать которую довольно непросто. Путь героинь к свободе и независимости проходит через кредиты, общественное порицание, разборки с сутенером и личные трагедии.

Кадр из сериала “Чики” Виктория Толстоганова в сериале “Чики”

Колорит российского юга

“Чики” затрагивают довольно болезненные темы, однако острое содержание авторы с лихвой компенсируют яркой формой. Развалы с арбузами, поле подсолнухов, пикник на живописном озере, аутентичные дома, узнаваемые типажи и характерные диалоги. С любовью созданная атмосфера сериала погружает зрителей в ни на что не похожий колорит российского юга.

Кадр из сериала “Чики”

Отсутствие цензуры

Провокационное драмеди – один из самых ярких примеров современных сериалов, снятых для интернет-платформы без какой-либо цензуры и запретов. “Чики” – это непростой разговор на острые темы настоящим, живым языком. Сильным, смелым, свободным. Таким же, как и героини сериала.

Кадр из сериала “Чики”

Текст: Мария Токмашева