Да здравствует королева: 10 книг о британской монаршей семье, которые стоит прочесть

04.06.2020, 20:45, Разное

Вы с замиранием сердца следили за трансляцией свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма, пересмотрели все эпизоды сериала “Корона” и с нетерпением ждете следующих, а также не пропускаете ни одного выхода герцогинь Сассекской и Кембриджской? Тогда наша подборка книг может вас заинтересовать. Совместно с крупнейшим книжным сервисом по подписке MyBook мы собрали 10 увлекательных произведений об истории английской монархии. Всем фанатам royal family посвящается!

“Ее Величество Королева Великобритании Елизавета II. Взгляд на современную британскую монархию”, Арина Полякова



Почему целых три столетия официальным языком в Великобритании был французский? Что означает знаменитый девиз Dieu et mon droit, начертанный на гербе Ее Величества? Почему монархия – самая главная английская традиция? Ответы на эти и другие вопросы дает книга Арины Поляковой. Несмотря на то что повествование строится главным образом вокруг фигуры Елизаветы II, в сюжет ловко вплетены занимательные факты об истории всей династии Виндзоров. Несколько последних глав посвящены молодому поколению монаршей семьи, и в частности принцу Уильяму и Кейт Миддлтон. От внимания автора ускользнули лишь герцог и герцогиня Сассекские.



“Король говорит! История о преодолении, о долге и чести, о лидерстве, об иерархии и о настоящей дружбе”, Марк Лог, Питер Конради



Неважно, смотрели ли вы одноименный фильм, в котором роль Георга V сыграл Колин Ферт, а его жены – Хелена Бонем Картер, книга “Король говорит” – если вы интересуетесь монархией – вам должна прийтись по душе. В центре сюжета – весьма тривиальная, на первый взгляд, история: в 1926 году герцог Йоркский, с детства страдавший заиканием, обратился за помощью к логопеду-самоучке, эмигранту из Австралии по имени Лайонел Лог. Врач, которого медицинские светила считали самозванцем и шарлатаном, сумел добиться успеха, тогда как остальные вынуждены были расписаться в своем бессилии. Важно, что авторы этой книги основывались на письмах, дневниках, воспоминаниях и медицинских записях, а значит изложенным в ней фактам можно смело доверять.



“Как украсть короля? История Уоллис Симпсон”, Арина Полякова



Каждый хотя бы раз слышал об истории, потрясшей весь мир в начале двадцатого века. Где это видано, чтобы будущий наследник британского престола отрекся от него ради американки, да еще и разведённой! И правда, Эдуарду пришлось пожертвовать всем ради своей любви: статусом, репутацией, властью и возможностями. Но было ли это сделано им добровольно или под давлением правящей элиты? Интриги, связи с нацистами, красивая жизнь, тайные романы и скандальное убийство миллионера Гарри Оакса – лишь малая доля того, о чём пойдёт речь в этой книге. Читается на одном дыхании!

“Две королевы”, Джон Гай



Еще одна книга в нашей подборке, чью экранизацию с Сиршей Ронан и Марго Робби в главных ролях вы наверняка видели. “Две королевы” – это новая биография Марии Стюарт, которая стала королевой Шотландии в возрасте девяти месяцев, а королевой Франции – в шестнадцать лет. Как глава одной из самых неспокойных стран Европы, раздираемой религиозным конфликтом и борьбой за власть, Мария вела за собой армии к победе или к поражению. Она пережила убийство второго мужа и вышла замуж за того, кого называли его убийцей. В двадцать пять лет Стюарт оказалась в плену у другой королевы – Елизаветы Тюдор, подписавшей Марии после девятнадцатилетнего заточения смертный приговор. Но образ ее остается живым сквозь века: до сих пор писатели, поэты, художники, композиторы и режиссеры вдохновляются силой духа и красотой этой женщины.

“Диана. Несостоявшаяся сказка”, Дмитрий Медведев



Ее жизнь казалась ожившей сказкой, ее одежду, прическу и даже манеру речи копировали миллионы, и до сих пор принцесса Диана остается кумиром и иконой стиля для многих людей по всему миру, хотя с момента ее гибели прошло уже более двадцати лет. Но не только платья и шляпки Леди Ди волнуют умы современников. Куда более – причины той злополучной катастрофы, случившейся 31 августа 1997, которые пока не удалось раскрыть. Что же на самом деле произошло в тот день? Отчего история любви Чарльза и Дианы не была похожа на волшебную историю? Ответы на эти и многие другие вопросы о жизни и трагедии королевы людских сердец – в этой книге.

“Частная жизнь Тюдоров. Секреты венценосной семьи”, Трейси Борман



Те, кто интересовался историей английской монархии, наверное, в курсе, что Виндзоры – правящая династия только с 1901 года, а до этого у власти были и Стюарты, и Ганноверский дом, и, конечно, Тюдоры, ставшие знаменитыми в наше время благодаря одноименному сериалу. И вполне по праву. Они управляли страной почти сто лет! За это время жизнь Англии была богата на события: расцвет культуры и экономики, становление абсолютизма, религиозные реформы и репрессии против протестантов, война. Ответственность за все эти события лежит на правителях страны, а они были просто людьми, которые ошибались, совершали поступки ради собственной выгоды, любили не тех людей и соперничали друг с другом. Эти и многие другие истории легли в основу увлекательной книги, приоткрывшей завесу тайны над частной жизнью Тюдоров.

“Две тысячи лет истории Англии”, Ирина Бурова



Не книга, а исчерпывающая энциклопедия для всех, кто хочет знать о ключевых моментах истории Великобритании все и даже больше! Рассказывая о великих победах и поражениях, о монархах, прославившихся далеко за пределами своей страны, о полководцах и деятелях культуры, автор книги стремится раскрыть феномен становления и расцвета туманного Альбиона. Но не пугайтесь – книга похожа скорее на исторический роман, чем на школьный учебник. Помимо обязательного набора фактов, вас ждут многочисленные легенды и исторические анекдоты, описание нравов народа в разные исторические эпохи, важнейшие британские традиции, которые остаются незыблемыми в веках и определяют характер и поведение настоящего британца. Must read!

“Краткая история Англии”, Саймон Дженкинс



Если 700 страниц предыдущей книги не каждому под силу, то познакомиться с краткой историей Англии будет куда легче. Вас ждет совсем небольшая книга, которая читается, как захватывающий роман, и повествует об основных вехах в истории державы, некогда владевшей огромными территориями, пережившей множество потрясений, религиозный раскол, революции и две мировые войны. Ее автор – Сэр Саймон Дженкинс, член Королевского литературного общества, журналист и автор нашумевших книг по истории и архитектуре – написал ее, основываясь на богатом документальном материале, с любовью и знанием дела, что чувствуется с первой и до последней строчки.



“В постели с Елизаветой. Интимная история английского королевского двора”, Анна Уайтлок



В историю Великобритании вписаны две великие Елизаветы. В этой книге речь пойдет о первой из них, но с неожиданного ракурса. Автор произведения, ведущий историк династии Тюдор Анна Уайтлок, приглашает читателя заглянуть в святая святых королевы – ее личные покои, где действовали не только и не столько государственные мужи и ее фавориты, но самые близкие к ней люди – камер-фрейлины. Эти дамы обладали значительной властью и влиянием, способны были что-то подсказать королеве. Они видели Елизавету без прикрас, одевали ее, готовили для нее косметические средства, ухаживали во время болезни. И обо всем этом, не стесняясь, писали в дневниках, письмах и памфлетах. Они и легли в основу этой книги.



“Королева смеха”, Стефан Кларк



Последняя книга в нашей подборке уже своим названием наводит на мысль, что в ней не будет перечисления скучных событий, неинтересных имен и фактов, вызывающих лишь зевоту. “Королева смеха” – это неопровержимое доказательство на 100 страницах, что Елизавета II, несмотря на мнение толпы, обладает отличным чувством юмора. Еще в 1953 году, следуя в Вестминстерское аббатство на собственную коронацию, она попросила архиепископа Кентерберийского ее подтолкнуть, чтобы она “взяла старт” в тяжёлой мантии. В своей книге Стефан Кларк, большой знаток британской культуры, собрал множество анекдотов и баек о королеве и рассказал о семейных шутках и веселых проделках, скрашивающих тяготы монаршего положения. Решите прочесть этот текст – и пару часов отличного настроения вам обеспечено!

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