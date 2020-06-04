 

Захарова объяснила слова генпрокурора США о «вмешательстве» в протесты

04.06.2020, 20:30, Новости дня

Заявление генпрокуратура США Уильяма Барра о якобы «иностранном вмешательстве» в протесты в стране является попыткой объяснить внутренние проблемы внешними факторами, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Во-первых, очередная попытка объяснить внутренние проблемы внешними факторами. Во-вторых, – неуважение к гражданам США, чьи проблемы без какой-либо доказательной базы списывают на «иностранное вмешательство», – передает слова Захаровой РИА «Новости».

До этого Барр заявил, что власти США видят «иностранное вмешательство» в протесты в стране. Он заявил, что это делается, чтобы «усугубить насилие».



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