Макаревич опроверг связи с объявленным в розыск создателем бренда «Довгань»

04.06.2020, 20:30, Новости дня

Сообщения о том, что объявленный в международный розыск бизнесмен Герман Лиллевяли причастен к созданию бренда «Смак», является «полной чушью», сообщил музыкант и ведущий программы Андрей Макаревич.

«Полная чушь, никакого отношения к бренду «Смак» он не имел. Тем более к его созданию. Мы одно время просто арендовали у них офис для нашей программы, и очень недолго это продолжалось. На этом наши контакты начались и закончились. Программа к этому моменту уже существовала, бренд уже существовал», – сообщил Макаревич Business FM.

Музыкант подчеркнул, что не имел с Лиллевяли «никаких дел».

Напомним, следствие объявило в международный розыск создателя бренда «Довгань» Лиллевяли, обвиняемого в крупном мошенничестве.