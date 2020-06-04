Названа рыночная доля устаревшей Windows 7

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04.06.2020, 20:20, Новости дня

Windows 7, расширенная поддержка которой была прекращена 14 января этого года, продолжает оставаться одной из самых популярных операционных систем. По состоянию на май, вышедшая еще в 2009-м ОС занимает второе место в мире, уступая только Windows 10. Об этом сообщает TechSpot со ссылкой на данные аналитического агентства NetMarketShare.

На “семерку” приходится 24,28% рынка – то есть эта версия платформы Microsoft используется почти на каждом четвертом ПК в мире. Больше только у Windows 10 (57,83%) – единственной ОС, которую компания активно поддерживает. Доля Windows 8.1 была оценена в 3,04%, а Apple macOS, которая устанавливается на компьютеры Mac, – в 2,46%.

12 месяцев назад Windows 7 занимала около 35% мирового рынка ОС. Позиции “семерки” слабеют, однако она наверняка продолжит входить в число самых востребованных операционок еще пару лет.

Жизненный цикл Windows 7 завершился 14 января 2020 года. С того дня система официально перестала получать бесплатные обновления безопасности, исправления ошибок и патчи, повышающие стабильность. Платная техподдержка осталась только для корпоративных изданий: $25 (Windows 7 Professional) либо $50 (Windows 7 Enterprise) за одно устройство, причем каждый последующий год тариф вырастает вдвое.

Несмотря на это, уже после окончания сроков поддержки Microsoft все же пришлось выпустить один всеобщий апдейт Windows 7 – чтобы исправить добавленную предыдущим обновлением ошибку в работе интерфейса.

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Вести.Hi-tech



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