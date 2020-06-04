Очевидец опубликовал видео с места взрыва газа в квартире в Подмосковье

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04.06.2020, 20:16, Новости дня

В подмосковной Ивантеевке взорвался газ в жилой пятиэтажке, один человек пострадал, 30 человек эвакуированы. Очевидец опубликовал видео с места взрыва газа.

Житель соседнего дома рассказал, что в этот момент находился на работе, примерно в километре от дома и почувствовал взрыв, информирует 360tv.

«Был взрыв очень сильный. Сейчас стоят газовщики и пожарные», – рассказал он.

По словам соседей, сначала загорелась кухня в одной из квартир. Пожар дошел до газовой трубы, что спровоцировало взрыв.

«Вынесло две квартиры», – рассказал один из жителей. По его словам, жители второй квартиры не пострадали.

В администрации Ивантеевки также предположили, что произошел взрыв газа.

Пресс-служба ГУ МЧС по Московской области сообщает, что возгорание произошло в квартире на пятом этаже.

«По прибытию к месту вызова первыми пожарно-спасательными подразделениями установлено, что произошло возгорание в квартире на пятом этаже жилого пятиэтажного четырех подъездного кирпичного дома. В результате происшествия пострадала женщина, а также выбита оконная рама и межквартирные перегородки», – сообщили в ведомстве.

Площадь пожара составила десять квадратных метров. Возгорание ликвидировано. Были эвакуированы 30 человек, среди них один ребенок.



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