 

Москвичей предупредили о грозе и граде

04.06.2020, 20:16, Новости дня

Главное управление МЧС РФ по Москве распространило экстренное предупреждение в связи с сильным ливнем, который, как ожидается, продлится до конца четверга, сообщили в пресс-службе ведомства.

«До конца суток 4 июня 2020 года в Москве ожидается сильный ливень», – сообщил ТАСС представитель ведомства.

В отдельных районах города москвичей ожидает гроза, град и усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду.

В связи с непогодой москвичам советуют по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Находясь на улице, лучше укрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Парковать автомобили лучше вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Между тем, к 10 июня температура воздуха в Москве может подняться до 31 градуса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Депутат Мособлдумы умер от коронавируса

02.04 / Число погибших с коронавирусом в Москве возросло до 20 человек

19.04 / В СНБО не исключают, что к пожарам в Житомирской области причастны владельцы земли

06.05 / Китай понизил уровень угрозы COVID-19 в двух приграничных с Россией городах

28.05 / Малюська заверил, что Минюст не будет продавать питомцев должников

29.04 / В пожаре в Выборге погибли шесть детей

02.06 / Миссия SpaceX и новые космические реалии 

31.03 / «Очень большой груз» — перед лицом эпидемии Трамп принял помощь от России

31.03 / В Татарстане власти хотят разрешать людям выходить из дома только по электронным пропускам

01.06 / Названа дата поступления в российские больницы первой партии препарата против коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска