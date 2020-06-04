 

Стена на границе с Россией готова на 40%

04.06.2020, 20:10, Новости дня

Работы по инженерно-техническому обустройству российско-украинской государственной границы по состоянию на 26 мая были выполнены на 40%, сообщили в Госпогранслужбе Украины в ответе на запрос экспертной общественной организации StateWatch.

На реализацию проекта “Стена” в 2020 году предусмотрено 400 млн грн, к 1 июня из этой суммы было реализовано 53 млн.

“Стена” возводится на границе с РФ с 2015 года. За пять лет на реализацию проекта потратили 1,7 млрд грн, отметили в ГПСУ.

Предполагалось, что проект будет завершен в 2018 году, однако сроки завершения позже были перенесены на 2025 год. По данным Государственной пограничной службы Украины, перенос сроков строительства заграждений на восточной границе обусловлен сокращением финансирования, а также ростом стоимости строительных материалов, работ и услуг.

“Стена” представляет собой оборонительное сооружение на границе с Российской Федерацией. Строительство стартовало осенью 2014 года. Изначально планировалось потратить на него 8 млрд грн и завершить до 2018 года. Позже стоимость “Стены” уменьшили в два раза, конечный срок возведения сооружений перенесли на 2020-й, а затем на 2021 год.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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