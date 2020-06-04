Мнение: Кандидат в шпрехенфюреры

04.06.2020, 20:09, Разное

Кандидат в шпрехенфюреры

Агрессивные маргиналы по-прежнему определяют политику Украины

Вышло весьма говорящее интервью (для издания «Страна.ua») потенциального «языкового омбудсмена» Литинского, должность которого на Украине называют «шпрехенфюрер». Особенно рекомендую оценить вот этот фрагмент.

— Вы утверждаете, что комментарии спикеров на русском языке в новостях дискриминируют вас. Но в Украине для многих граждан русский язык является родным. Многие считают, что квоты дискриминируют как раз их право получать информацию на русском.

— А в чем дискриминация? Сейчас квоты на уровне 75%. По данным переписи населения Украины от 2001 года, родным украинский язык признали, кажется, больше 70% людей. Поэтому квоты как раз на уровне. А должны быть даже выше того процента людей, которые признали украинский язык как родной, потому что это еще и государственный язык. Так что процент квот на украинский язык нормальный.

— А как быть с тем, что русскоговорящие люди, которые привыкли получать информацию на русском, с введением квот не стали смотреть новости на украинском — а перешли на российские телеканалы? Туда, где Украина не может влиять на информационную повестку. Мы фактически проиграли борьбу за умы и информпространство, разве нет?

— В Украине 100% людей учили в школе украинский язык. Соответственно, 100% людей понимает украинский язык. Русский язык в школе учили на данный момент около 5% людей.

— У себя на странице в Фейсбуке в одном из постов вы называете русских "свинособаками". Считаете ли вы и сейчас уместными такие высказывания?

— Надо смотреть на это слово в контексте. Советскую власть я считаю оккупационной властью в отношении Украины. В частности, в моей семье у моей бабушки двоих братьев советская власть расстреляла, третьего брата выслали в Сибирь. Я считаю советскую власть тоталитарной, на уровне с нацизмом. И сейчас, если речь идет о поддержке гражданами России военной агрессии или если они выступают против целостности Украины, то я считаю, что такие высказывания уместны.

— И вы будете использовать такие слова в адрес россиян и в дальнейшем, даже если станете омбудсменом?

— Безусловно. Я считаю, это нормально.

— И последнее. Вы же в курсе, что у нас русскоязычное издание?

— Я подозревал.

— И наше интервью выйдет на русском.

— Мучайтесь, переводите.

Данный персонаж ранее состоял в партии Порошенко, но потом понял, что ее политика заходит в тупик, и быстро из нее вышел, сейчас подстраиваясь под политику «Слуги Народа», которая совсем не против того, чтобы деятели с такими взглядами определяли языковую политику на Украине.

Сразу обращает на себя внимание очевидное вранье Литинского, так как еще в конце нулевых исследование института Гэллапа показало, что более 75% жителей Украины предпочитают в повседневном общении использовать русский язык даже в случае, если они знают украинский. Соответственно, квоты на использование русского языка устанавливают в интересах украиноязычного меньшинства именно с целью дискриминации русскоговорящих. В 2014-м году этот подход, который открыто провозглашали Тягнибок и Фарион, стал одной из основных причин восстания в Крыму и на Донбассе. Как видим, спустя 6 лет аналогичный подход находится в мейнстриме украинской политики, при этом замена Порошенко на Зеленского мало на что повлияла в этом вопросе – принятый дискриминационный языковой закон, который притесняет не только русскоязычных, но и тех же венгров, уже более года президентства Зеленского спокойно действует.

Касательно 100% изучающих и понимающих украинских язык — это очевидное вранье. Когда я учился в школе, у нас был только русский язык. Украинский язык появился лишь в ВУЗе, и то в виде небольшого курса «украинского административного языка». И так было не только в Крыму и Севастополе.

Так же, как вранье про 5%, учивших русский язык. На Юго-Востоке большинство при обучении всегда выбирало русский язык, а не навязываемый украинский, и именно поэтому Юго-Восток всегда поддерживал силы, выступавшие за решение языкового вопроса через признание русского языка вторым государственным, даром, что и Кучма, и Янукович откровенно паразитировали на нем, не желая его решать по существу.

Тут речь, конечно, идет не о том, что было, а о том, к чему они стремятся – к тотальной украинизации образования и полному вымыванию русского языка из школ, чтобы превратить русскоязычных в маргинальное меньшинство, хотя, как можно видеть на примере украинских политиков, они сами по большей части украинский язык не знают, а говорят на уродливой версии скрещивания русского и украинского языка, в просторечии, суржике.

Своих взглядов эти деятели не скрывают и чувствуют они себя вполне вольготно, так как этот курс с уходом Порошенко не прекратился, так же как не прекратился курс на украинизацию после того, как Ющенко сменил Янукович. Поменялись методы, но не цели, а агрессивные маргиналы, допущенные к языковом вопросам, продолжают получать возможность не только продвигать дискриминационные инициативы, но и управлять ими. По схожей схеме проходила и проходит дискриминация русскоязычных в Прибалтике, и именно эту схему пытаются реализовать на Украине с использованием уже знакомых ярлыков про «оккупацию», «тоталитаризм», «агрессию», ну «свинособак», конечно же, для расчеловечивания части граждан, которым суждено стать людьми второго сорта в прекрасной Украине будущего.

https://asd.news/articles/persony/kandidat-v-shprekhenfyurery/ – цинк