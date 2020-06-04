 

В Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2»

04.06.2020, 20:08, Новости дня

Законопроект о расширении санкций против газопровода «Северный поток – 2» внесен в Сенат США, сообщил один из соавторов законопроекта сенатор-республиканец Джон Барассо.

Он отметил, что законопроект должен «уточнить и расширить» существующие санкции. Законопроект поддержали пять сенаторов от обеих партий, в том числе Тед Круз, передает РИА «Новости».

Накануне сообщалось, что американские сенаторы собираются представить законопроект, который должен расширить санкции против «Северного потока – 2». Утверждалось, что санкции затронут связанные с проектом страховые компании.

Автор законопроекта – Тед Круз.

До этого на тот момент посол США в ФРГ Ричард Гренелл говорил, что Белый дом намерен ввести новые санкции против «Северного потока – 2».



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