 

Карантин разрушил одну из самых крепких пар в Голливуде

04.06.2020, 20:06, Разное

Если верить таблоидам, Джулия и
Дэнни находятся на грани развода. До сих пор пара считалась одной из самых
крепких в Голливуде. Актриса и кинематографист воспитывают троих детей.

Ни Дэнни, ни Джулия больше не
делятся совместными фотографиями или видео в соцсетях, что лишь подогрело слухи
об их расставании. Даже в День матери знаменитости ничего не опубликовали в
своих пабликах, хотя всегда это было доброй традицией. Более того, последней
семейной фотографии в Instagram-аккаунте Дэнни Модера больше года. Известно,
что они не проводят карантин в их общем семейном гнездышке. Судя по всему, развод
действительно не за горами.

Источник, близкий паре, заявил
СМИ, что Джулия Робертс переехала на виллу в Таос (штат Нью-Мексико), в то время как
Дэнни остался в их доме в Малибу с детьми. Когда Лос-Анджелес закрыли на
карантин, пара, как и все, застряла в доме и была вынуждена проводить все время
вместе. Напряжение росло, и без возможности выпустить пар на пробежке или во
время занятия серфингом, вероятно, привело к размолвкам.

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Публикация от Julia Roberts (@juliaroberts) 21 Мар 2020 в 11:27 PDT

Слухи о том, что оба находятся на
грани развода, не новы. На данный момент известно, что иска в суд на развод не
поступало, так что только время покажет, есть ли правда в истории.



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