Карантин разрушил одну из самых крепких пар в Голливуде

04.06.2020, 20:06, Разное

Если верить таблоидам, Джулия и

Дэнни находятся на грани развода. До сих пор пара считалась одной из самых

крепких в Голливуде. Актриса и кинематографист воспитывают троих детей.

Ни Дэнни, ни Джулия больше не

делятся совместными фотографиями или видео в соцсетях, что лишь подогрело слухи

об их расставании. Даже в День матери знаменитости ничего не опубликовали в

своих пабликах, хотя всегда это было доброй традицией. Более того, последней

семейной фотографии в Instagram-аккаунте Дэнни Модера больше года. Известно,

что они не проводят карантин в их общем семейном гнездышке. Судя по всему, развод

действительно не за горами.

Источник, близкий паре, заявил

СМИ, что Джулия Робертс переехала на виллу в Таос (штат Нью-Мексико), в то время как

Дэнни остался в их доме в Малибу с детьми. Когда Лос-Анджелес закрыли на

карантин, пара, как и все, застряла в доме и была вынуждена проводить все время

вместе. Напряжение росло, и без возможности выпустить пар на пробежке или во

время занятия серфингом, вероятно, привело к размолвкам.

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Публикация от Julia Roberts (@juliaroberts) 21 Мар 2020 в 11:27 PDT

Слухи о том, что оба находятся на

грани развода, не новы. На данный момент известно, что иска в суд на развод не

поступало, так что только время покажет, есть ли правда в истории.