В Иране освободили американца Майкла Уайта
04.06.2020, 20:00, Новости дня
Американец Майкл Уайт, находившийся в заключении в Иране с 2018 года, освобожден из тюрьмы и летит домой, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.
Как рассказал Трамп в «Твиттере», Уайт летит в США на швейцарском самолете и уже покинул воздушное пространство Ирана.
Ранее в четверг об освобождении Уайта сообщили его его родственники.
Уайт, ранее служивший в ВМС США, был освобожден из тюрьмы в середине марта по медицинским показаниям и находился под наблюдением представителей Швейцарии.
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