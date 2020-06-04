В Иране освободили американца Майкла Уайта

04.06.2020, 20:00, Новости дня

Американец Майкл Уайт, находившийся в заключении в Иране с 2018 года, освобожден из тюрьмы и летит домой, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

Как рассказал Трамп в «Твиттере», Уайт летит в США на швейцарском самолете и уже покинул воздушное пространство Ирана.

Ранее в четверг об освобождении Уайта сообщили его его родственники.

Уайт, ранее служивший в ВМС США, был освобожден из тюрьмы в середине марта по медицинским показаниям и находился под наблюдением представителей Швейцарии.