 

Что произошло за ночь 4 июня

04.06.2020, 20:00, Разное

Коротко.

  • Всем экс-полицейским, участвовавшим в задержании афроамериканца Джорджа Флойда, предъявили обвинения. Им вменяют пособничество и подстрекательство к непредумышленному убийству. Дереку Чавену, стоявшего на шее Флойда, обвинение переквалифицировали. Ранее его обвиняли в убийстве по неосторожности, теперь – в убийстве без умысла.

  • Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов раскритиковал проект КоАП. Бизнес-омбудсмен считает , он по-прежнему носит репрессивный характер.

  • По мнению Greenpeace, ущерб лишь водным объектам от разлива топлива в Норильске может превышать 6 млрд рублей. Проектный директор российского отделения организации Владимир Чупров отметил, что с помощью заграждений можно собрать только незначительную часть загрязнения, поэтому большая часть топлива останется в окружающей среде.

  • Суд в Петербурге освободил полицейских по делу о пытках задержанных кипятком и сигаретами. Сергею Котенко приговор отменили, а Артему Морозову и Андрею Барашкову – изменили. Их освободили с учетом отбытого наказания.

  • В Москве за сутки от коронавируса скончались еще 64 человека. Общее число умерших пациентов с COVID-19 в столице достигло 2749.

    • Источник: Новая газета



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