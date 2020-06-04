Оштрафованного в Крыму на 400 тысяч рублей Свидетеля Иеговы приговорили к шести годам колонии

04.06.2020, 19:54, Новости дня

Верховный суд аннексированного Россией Крыма приговорил к шести годам колонии Артема Герасимова, члена Свидетелей Иеговы, сообщила “Крымская правозащитная группа”.

Суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры на ранее вынесенный приговор Ялтинского суда, согласно которому Герасимову назначили штраф 400 тысяч рублей.

Заседание проходило в закрытом режиме.

Уголовное дело против Герасимова возбудили в марте прошлого года. По данным следствия, он проводил собрания и пропагандировал идеи “религиозной секты, а также вовлекал в ее ряды новых адептов”. В марте этого года его признали виновным и назначили штраф 400 тысяч рублей.

Вместе с ним тогда приговор вынесли и Сергею Филатову – шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В апреле 2017 года Верховный суд России признал Свидетелей Иеговы экстремистской организацией и запретил их деятельность на территории РФ. После этого тысячи последователей этого течения предприняли попытки уехать из страны и получить убежище за границей.

По данным “Мемориала” (правозащитный центр считает политзаключенными 29 сторонников Свидетелей Иеговы), более сорока сторонников религиозной организации были подвергнуты уголовному преследованию.