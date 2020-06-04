 

На главу движения “За новый социализм” Николая Платошкина завели уголовное дело о склонении к беспорядкам

04.06.2020, 19:54, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа в баллонахСледственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера движения “За новый социализм”, политолога Николая Платошкина, сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК уточнили, что дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями “Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков”, а также “Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан”. Другие подробности не сообщаются.

Депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов рассказал, что утром 4 июня силовики “ворвались в квартиру Платошкина, бесцеремонно произвели обыск и изъяли всю технику”. По словам Савостьянова, политолога доставили в СКР на Техническом переулке в Москве.

Ранее Платошкин подавал заявку на проведение митинга перед голосованием по “путинским” поправкам в Конституцию. Но ему в проведении митинга было отказано. Также на своем канале в YouTube, где у него 476 тысяч подписчиков, он выступал с критикой властей и их методов борьбы с коронавирусом.

Николай Платошкин – политолог, историк и преподаватель. Он заведует кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. Он участвовал в выборах в депутаты Госдумы от КПРФ, но проиграл.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Аэропорт Алматы продан турецкой компании за $415 млн

01.04 / Шмыгаль о карантине: Украина не может себе позволить полгода не работать и сидеть дома

07.05 / Коронавирусом заразился один из личных камердинеров Трампа

13.05 / Утверждено создание ТОР «Столица Арктики»

04.04 / Тысячи видеозвонков сервиса Zoom попали в Интернет

10.04 / Центры занятости Ставрополья начнут принимать видеорезюме

30.03 / В партии Порошенко заявили об отставке главы минздрава Украины

31.05 / Клубный магазин “Чикаго Блэкхоукс” разграблен протестующими

08.04 / После взрыва газа в жилом доме под Нижним Новгородом госпитализированы два человека

30.04 / Испанского журналиста поймали на измене во время прямого эфира из дома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска