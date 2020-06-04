На главу движения “За новый социализм” Николая Платошкина завели уголовное дело о склонении к беспорядкам

04.06.2020, 19:54, Новости дня

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера движения “За новый социализм”, политолога Николая Платошкина, сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК уточнили, что дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных статьями “Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков”, а также “Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан”. Другие подробности не сообщаются.

Депутат Мосгордумы Сергей Савостьянов рассказал, что утром 4 июня силовики “ворвались в квартиру Платошкина, бесцеремонно произвели обыск и изъяли всю технику”. По словам Савостьянова, политолога доставили в СКР на Техническом переулке в Москве.

Ранее Платошкин подавал заявку на проведение митинга перед голосованием по “путинским” поправкам в Конституцию. Но ему в проведении митинга было отказано. Также на своем канале в YouTube, где у него 476 тысяч подписчиков, он выступал с критикой властей и их методов борьбы с коронавирусом.

Николай Платошкин – политолог, историк и преподаватель. Он заведует кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. Он участвовал в выборах в депутаты Госдумы от КПРФ, но проиграл.