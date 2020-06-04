Генпрокурор США увидел «иностранное вмешательство» в протесты

04.06.2020, 19:53, Новости дня

Власти США видят «иностранное вмешательство» в протесты в стране, чтобы усугубить насилие, сообщил генпрокурор США Уильям Барр.

«Мы видим, что иностранные действующие лица играют за все стороны, чтобы усугубить насилие», – передает его слова РИА «Новости».

Какие страны он обвиняет, Барр не уточнил.

1 июня экс-советник по нацбезопасности Барака Обамы Сьюзан Райс заявила, что исходя из «собственного опыта», подозревает Россию в «причастности к беспорядкам» в Соединенных Штатах. Кремль назвал эти обвинения неправильной и ошибочной инсинуацией.

Кроме того, нынешний советник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен говорил, что «наряду с Россией и Китаем» в числе «иностранных противников» США, якобы решивших воспользоваться протестами, находится Зимбабве.

Правительство этой африканской страны вызывало американского посла из-за заявлений якобы причастности к погромам в США.