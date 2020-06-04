«Хочу на море»: Анастасия Макеева устроила дома дефиле в купальнике

04.06.2020, 19:53, Разное

Анастасия Макеева в своем личном микроблоге в Instagram поделилась несколькими снимками и видеороликом, на которых позирует дома в купальнике. Актриса соскучилась по отдыху на морском побережье.

Анастасия Макеева в описании под фотографиями отметила, что Италией уже открыты границы для туристов, а Россией пока нет. Актриса дала волю фантазиям, представив поездку на Мальдивы вместе с возлюбленным. Она устроила в своем загородном доме дефиле в купальнике ярко синего цвета, подчеркнув, что хочет на море. Звезда кино стала размышлять, будет ли в этом году возможность покупаться или нет, а также получится ли «вырваться куда-нибудь, или предстоит купание только в Черном море». Актриса попросила поклонников высказать свои мысли по этому поводу.

Видеоролик за время публикации посмотрели более 53 тысяч пользователей Сети. Подписчики в комментариях оценили стройную фигуру своей любимицы, подчеркнув, что она «молодеет». «Идеал», «Красотка, купальник огонь, море волнуется и ждет такую красоту», – восхитились фолловеры. Пользователи отметили, что пока рано говорить о поездках к морю, лучше переждать и посидеть дома.