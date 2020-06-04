Академик объяснил, почему погода влияет на коронавирус

04.06.2020, 19:53, Новости дня

Распространение коронавируса в большей степени связано с реакцией людей на погоду, а не с самими погодными условиями, сообщил руководитель отдела ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

«Здесь прямой связи с погодой нет, но у нас в дождливую и холодную погоду люди собираются в тесных помещениях, летом люди рассредоточены, в комнатах открыты окна и есть хорошая вентиляция. Не столько температура убивает вирус, а то, что люди меньше общаются между собой. Можно ожидать, что и для коронавируса, который передается воздушно-капельным путем, лучшие условия для распространения создадутся в осенний и зимний период», – сказал Покровский радио Sputnik.

Существует мнение, что заражаемость коронавируса снижается с приходом летнего тепла. Вопрос о том, ждать ли в РФ вторую волну коронавируса осенью, остается открытым. По словам эксперта, это будет зависеть в том числе от ограничительных мер.

«Здесь нужно учесть, что мы активно вмешиваемся в эпидемиологический процесс коронавируса и других респираторных заболеваний. Мы сейчас носим маски, и если мы будем сохранять масочный режим и в осенний период, то это значительно снизит уровень передачи вируса. Скорее всего, будут отдельные вспышки в отдельных городах, но общего подъема может и не быть», – отметил академик.

Ранее заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова заявила, что сроки наступления второй волны коронавируса в РФ будут зависеть от погоды летом, однако полностью ее избежать невозможно.