 

Академик объяснил, почему погода влияет на коронавирус

04.06.2020, 19:53, Новости дня

Распространение коронавируса в большей степени связано с реакцией людей на погоду, а не с самими погодными условиями, сообщил руководитель отдела ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

«Здесь прямой связи с погодой нет, но у нас в дождливую и холодную погоду люди собираются в тесных помещениях, летом люди рассредоточены, в комнатах открыты окна и есть хорошая вентиляция. Не столько температура убивает вирус, а то, что люди меньше общаются между собой. Можно ожидать, что и для коронавируса, который передается воздушно-капельным путем, лучшие условия для распространения создадутся в осенний и зимний период», – сказал Покровский радио Sputnik.

Существует мнение, что заражаемость коронавируса снижается с приходом летнего тепла. Вопрос о том, ждать ли в РФ вторую волну коронавируса осенью, остается открытым. По словам эксперта, это будет зависеть в том числе от ограничительных мер.

«Здесь нужно учесть, что мы активно вмешиваемся в эпидемиологический процесс коронавируса и других респираторных заболеваний. Мы сейчас носим маски, и если мы будем сохранять масочный режим и в осенний период, то это значительно снизит уровень передачи вируса. Скорее всего, будут отдельные вспышки в отдельных городах, но общего подъема может и не быть», – отметил академик.

Ранее заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова заявила, что сроки наступления второй волны коронавируса в РФ будут зависеть от погоды летом, однако полностью ее избежать невозможно.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.05 / Как COVID-19 пошел по миру: “заскучавший” коронавирус может устроить многолетний карантин

10.05 / Майк Помпео: США никогда не позволят Ирану иметь ядерное оружие

07.05 / В Минздраве рассказали о препарате, который помогает избежать тяжелого течения COVID

15.05 / Белый дом не стал рассматривать возможность заболевания Трампа коронавирусом

22.04 / В ЭИСИ рассказали о новых региональных практиках по борьбе с коронавирусом

06.05 / КХЛ. “Локомотив” усилился олимпийским чемпионом Марченко

18.04 / На авианосце «Шарль де Голль» коронавирус выявили у более 1 тыс. членов экипажа

23.05 / Полиция открыла уголовное производство по факту смерти нардепа Давыденко

07.05 / Путин поддержал выпуск облигаций РЖД в 2020 году

08.04 / Израиль остановил передачу РФ Александровского подворья в Иерусалиме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска