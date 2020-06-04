 

Россия указала на стягивание тяжелых вооружений ВСУ в Донбасс

04.06.2020, 19:48, Новости дня

Солдаты ВС Украины стягивают по железнодорожным узлам в Донбасс весь спектр вооружений для ведения и прикрытия активных боевых действий, сообщил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он утверждает, что Украина стягивает в районы около линии соприкосновения в Донбассе тяжелые вооружения, танки и военную технику. Это прослеживается в опубликованных Спецмониторинговой миссией ОБСЕ на Украине результатах наблюдения за ж/д узлами, передает РИА «Новости».

«Обеспокоенность вызывает и то, что ВСУ подвозят в Донбасс не просто отдельные единицы, а едва ли не весь спектр вооружений, необходимых для осуществления и прикрытия активных, в том числе наступательных, боевых действий», – сообщил Лукашевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.

Он отметил, что за последние полторы недели СММ зафиксировала на железнодорожных станциях Зачатовка, Покровск и Хлебодаровка в Донецкой области более 60 тяжелых артиллерийских орудий, в том числе крупнокалиберные 203-миллиметровые гаубицы 2С7 «Пион» и 152-миллиметровые гаубицы Д-20, около 50 ракетных комплексов, 30 танков, более 50 боевых бронированных машин, современные системы радиоэлектронной борьбы, миноукладчики, автомобили скорой помощи, десятки военных грузовиков.

Напомним, подразделения народной милиции ДНР были приведены в высшие степени боевой готовности в соответствии с распоряжениями главы республики Дениса Пушилина.

Пушилин заявлял, что перевод сил в повышенную боевую готовность связан с обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. По его словам, с начала месяца Украина свыше 250 раз нарушила режим прекращения огня. 

Глава ЛНР Леонид Пасечник также сообщил о вооруженных провокациях украинской стороны и объяснил приказ о приведении войск в повышенную боеготовность нежеланием допустить эскалацию конфликта.



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