ЦИК опроверг информацию об ограничениях для СМИ на голосовании по Конституции

04.06.2020, 19:48, Новости дня

Зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев опроверг информацию СМИ об ограничении прав журналистов на участие в освещении общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции. Он подчеркнул, что журналисты имеют допуск в любую избирательную комиссию или участок.

«Никаких ограничений прав по сравнению с теми правами, что есть и были на всех выборах, не было и нет. Журналист имеет допуск на любой избирательный участок, в любую избирательную комиссию. Они имеют право снимать, писать, фотографировать. Никаких ограничений нет и не надо создавать фейки, которые не имеют ничего общего с той практикой, которую проводит ЦИК», – передает слова Булаева ТАСС.

До этого издание «Открытые медиа» опубликовало сведения о том, что ЦИК якобы обновил документы о порядке общероссийского голосования, исключив из них норму о присутствии журналистов при подсчете бюллетеней.

ЦИК на заседании 2 июня утвердил новый порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. В частности, Центризбирком предусмотрел возможность участия в голосовании до основного его дня (с 25 по 30 июня), голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель». Голосование по почте использоваться не будет.

Напомним, за поправки в Конституцию россияне смогут проголосовать в период с 25 июня по 1 июля.