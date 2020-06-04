Предсказавшая протесты в США экстрасенс дала прогноз о будущем Трампа

04.06.2020, 19:48, Новости дня

Экстрасенс Дарья Миронова, предсказавшая несколько недель назад массовые протесты в США, предрекла победу Дональда Трампа на президентских выборах в стране.

«Он переизберется на следующий срок», – передает ФАН слова экстрасенса.

По ее словам, массовые беспорядки и столкновения с полицией в американских городах постепенно прекратятся в связи с мерами, предпринимаемыми администрацией Соединенных Штатов.

«Сейчас ситуация сойдет на нет. В ближайшие две недели будет проведена реформа. Трамп примет новый закон», – добавила Миронова.

Также она подчеркнула, что, несмотря на «мощный раскол», распада США не предвидится. Спровоцировать бунтовщиков на вторую часть протестов может недовольство ситуацией в американской экономике.

«Будет затишье, а потом опять начнутся столкновения из-за финансовых проблем, из-за системы, которая прогнила», – рассказала экстрасенс.

Кроме того, Миронова предсказала, что «откроется закулиса с коленопреклоненным раскаиванием белых американцев перед чернокожими». Так, будет «выявлено, что это театральная постановка».

Проблемы она «увидела» также и в Евросоюзе.

«Будут проблемы в Париже, произойдут столкновения с мигрантами», – считает она. Помимо прочего, протесты коснутся и Лондона, хотя они не будут такими масштабными.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, как пандемия вмешалась в ход президентской кампании и почему стала триггером, который запустил непоправимые последствия и грозит подорвать весь экономический рост, который Трамп собирался использовать как основание для своего переизбрания.

Напомним, американские СМИ уже заявляли о страхе Трампа перед возможностью срыва его переизбрания из-за второй вспышки нового коронавируса, которая, как ожидают специалисты, может произойти осенью.