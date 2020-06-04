Сытный ужин: карри с креветками и бобами эдамаме

04.06.2020, 19:30, Разное

Ингредиенты:

Креветки

Кокосовое молоко

Кокосовые сливки

Овощной бульон

Чеснок

Имбирь

Петрушка

Лук репчатый

Кинза

Красный острый перец

Карри желтый

Лук зеленый

Лук порей (не обязательно)

Кунжутное масло

Бобы эдамаме (можно заменить на мороженый зеленый горох)

Рис-басмати

Способ приготовления:

1. Чеснок, петрушку, репчатый лук, красный перец и имбирь мелко порезать. В глубокую сковороду налить кунжутное масло и выложить нарезанные специи.

2. Немного обжарить и добавить столовую ложку карри.

3. Добавить очищенные креветки. Обжарить.

4. Залить смесью кокосовых сливок, молока и овощного бульона. Выдавить сок половины лайма, добавить мелко порезанные кинзу и лук порей. Добавить бобы эдамаме. Тушить до готовности.

5. Подавать с отваренным рисом-басмати.

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Публикация от Polina Kitsenko (@polinakitsenko)15 Май 2020 в 8:15 PDT