Как сделать массаж лица, приготовить маски для волос и скраб для губ: показывают Приянка Чопра, Кортни Кардашьян, Нина Добрев и другие

04.06.2020, 19:30, Разное

В условиях затянувшегося карантина всем, кто привык обращаться за помощью к салонам красоты, пришлось поддерживать состояние кожи, волос, ногтей и прочего в хорошем состоянии самостоятельно. И даже сейчас, когда салонам официально разрешили вернуться к работе, не каждый рискует нарушить собственную самоизоляцию даже ради красоты. Звезды – в этом же числе, и многие из них и до этого включали в домашний уход не только профессиональные средства, но и использовали те бьюти-приемы, которым их научили мамы или косметологи.

Как научиться делать массаж лица при помощи рук, камня гуаша или даже самой обычной столовой ложки? Как связаны объем губ и зубная щетка? Из каких ингредиентов приготовить эффективные маски для волос и лица, а также скраб для губ? Ответы на эти и другие вопросы дали Приянка Чопра, Кортни Кардашьян, Лив Тайлер, Жозефин Скривер, Алекса Чанг, Нина Добрев, Винни Харлоу и другие модели и актрисы. В разное время они снимались для YouTube-проекта американского Vogue, где делились секретами красоты, и теперь издание собрало их советы в единый видеопост. Предлагаем взять на заметку!

Нина Добрев

Так, Приянка Чопра поделилась сразу тремя рецептами, которым ее научила мама. Первое – скраб для тела, который, по ее словам, будет хорошо отшелушивать, увлажнять и даже залечивать кожу. Для этого нужно смешать чашку муки, 1 ст. л. с горкой йогурта (обычного, без добавок) и сок половинки лимона. Если консистенция получилась слишком густой, можно разбавить небольшим количеством молока. Далее нужно добавить “магический ингредиент” – порошок сандалового дерева – и “самый любимый ингредиент, который отлично работает” – куркуму. Ее нужно совсем немного, иначе ваша кожа на время приобретет желтый оттенок. Наносите на кожу, даете скрабу немного подсохнуть и смываете – кожа мягкая, как у младенца!

Приянка Чопра

Второй рецепт, которым поделилась Приянка, – маска для волос, особенно она подойдет тем, у кого “раздраженная кожа головы”. Для нее понадобится йогурт (он увлажнит и охладит кожу), 1 ч.л. меда и “секретный ингредиент” – яйцо. Наносим на 30 минут и смываем обычным детским шампунем или теплой водой (не горячей, чтобы не свернулся белок).

Ну и третий рецепт от Приянки – скраб для губ. Для него вам понадобится морская соль, растительный глицерин и розовая вода. Кортни Кардашьян же делает такой скраб из меда, кокосового масла и сахара, а модель Жозефин Скривер и вовсе использует обычную зубную щетку, массажируя ею губы. Лив Тайлер и Алекса Чанг используют эту же вещь для расчесывания бровей.

Кортни Кардашьян Жозефин Скривер Лив Тайлер

Бразильская супермодель Кэролайн Трентини предлагает сделать маску для уставшей кожи – из авокадо, сока ягод асаи, пюре клубники и меда. А Винни Харлоу готовит маску из меда манука, индийской глины и яблочного уксуса.

Винни Харлоу

Также знатоком домашнего ухода при минимальных затратах является супруга Мэттью Макконахи – Камилла Алвес. Она принимала участие в съемках для американского Harper’s Bazaar и делилась ритуалом своего вечернего ухода. Массаж лица, работа с лимфотоком, самодельная маска, успокаивающая кожу, и многое другое – в ролике ниже.

Камилла Алвес