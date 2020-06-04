Москвичам с учетной записью на портале госуслуг разрешили проголосовать дистанционно

04.06.2020, 19:30, Новости дня

Все москвичи с учетной записью на портале госуслуг смогут при желании проголосовать по поправкам дистанционно, сообщил зампред Мосгоризбиркома.

Он также сообщил, что в Москве создадут территориальную избирательную комиссию по электронному голосованию, которая будет подчинена ЦИК, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия РФ одобрила проведение дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию в двух регионах – Москве и Нижегородской области.

Заявки на проведение дистанционного электронного голосования по внесению поправок в Конституцию подавали пять регионов: Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщала, что электронное дистанционное голосование по поправкам в Конституцию проведут на отдельно созданном портале 2020og.ru.

Портал госуслуг будет готов с 5 июня принимать заявки от россиян, планирующих участвовать в электронном голосовании по поправкам в Конституцию.

Возможность проведения дистанционного электронного голосования предусмотрена законом о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 №1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» и учтена порядком общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию, утвержденным ЦИК России.

Согласно утвержденному порядку, для участия в дистанционном электронном голосовании гражданину нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги или mos.ru (для жителей Москвы).