 

В «Норникеле» аварию на ТЭЦ объяснили «непредвиденным поведением грунта»

04.06.2020, 19:16, Новости дня

Причиной аварии на ТЭЦ в Норильске могло стать непредвиденное поведение грунта, резервуар находился в исправном состоянии, сообщил первый вице-президент – операционный директор компании «Норникель» Сергей Дяченко.

«Конструкция в работоспособном состоянии, она только вышла после ремонта. Поэтому мы думаем, что, по характеру разрушений и по тем трещинам, которые в бетоне, мощные трещины свежие, по характеру разрушения сами, опор – мы считаем, что произошло что-то в грунте. Возможно, это растепление грунта – потеря прочности», – передает его слова ТАСС.

Он заявил, что экспертиза промышленной безопасности конструкций ТЭЦ последний раз проводилась в 2018 году. На тот момент никаких отклонений не обнаружилось.

«Данная конструкция 35 лет уже существует, регулярно проходит экспертизу промышленной безопасности. Последняя проводилась в 2018 году, тогда отклонений ни по платформе, ни по свайному полю, ни по самой конструкции не было определено», – сказал Дяченко.

В среду президент Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Норильске из-за масштабного разлива нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Возбуждено уголовное дело. Арестован начальник цеха ТЭЦ-3.

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что решение по способам ликвидации утечки найдено, однако не сказал подробности.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных причинах ЧП в Норильске.

Напомним, одна из предложенных поправок в Конституцию предлагает закрепить в Основном законе положение о сохранении природных ресурсов России. Так, в перечень полномочий правительства включается осуществление мер, «направленных на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / Кулеба: Украинская делегация отказалась от диалога с представителями “ДНР” и “ЛНР”, что разозлило РФ

26.04 / Число вирус-положительных на стройке «Новатэка» в Белокаменке возросло до 791

16.05 / В мире: «Супер-пупер-ракета» Трампа столкнется с серьезной проблемой

07.04 / В РФ предложили повысить цену на газ для населения

27.03 / Слушания дела между ВАДА и РУСАДА перенесли на июнь

25.05 / На Камчатке вулкан Карымский выбросил многокилометровый столб пепла

03.05 / «Аэрофлот» озвучил оптимистичный прогноз для международных полетов

23.05 / “Два месяца осталось”. Резников объяснил, сколько времени есть на вывод российских войск с Донбасса

28.05 / ГБР закрыло производство против нардепа Пономарева за нападение на журналистов

03.05 / “Уверен, что мне ничего не будет”. Мэр Черкасс считает, что его не привлекут к ответственности за досрочное снятие карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска