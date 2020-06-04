Названы три способа поднять давление без лекарств

04.06.2020, 19:16, Новости дня

Поднять давление можно без использования медикаментов тремя разными способами, рассказал врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По его словам, проблема гипотоников заключается в слабом тонусе сосудистой стенки, который не позволяет поддерживать давление. Чтобы справиться с этим, специалист рекомендовал увеличить количество потребляемой воды в полтора раза и пить ее за 30 минут до приема пищи, передает РИА «Новости».

Кроме того, повысить давление поможет пища в первой половине дня, например, одна или две чашки кофе и соленые продукты.

«Эта комбинация приведет к тому, что соль будет задерживать жидкость и, соответственно, увеличивать давление, а кофеин – стимулировать тонус кровеносных сосудов», – отметил Агапкин.

Также нормализовать давление может использование кистевого эспандера. Делать упражнения необходимо в течение 10 секунд на каждую руку по пять-десять заходов.

«Через короткий промежуток времени ваше давление поднимется до таких значений, как у космонавта. Вы будете чувствовать себя очень бодро», – подытожил врач.

Ранее директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле рассказал о том, как без лекарств снизить давление за 15 минут.