Мнения: Лесбиянки-трансгендеры станут вечным правительством США

04.06.2020, 19:08, Новости дня

Как и можно было предположить, предстоящие в Америке выборы не станут для Трампа легкими. А Демпартия, и стоящая за ней глобалистская мировая финансовая элита, не отдадут так просто власть «черному лебедю» еще на четыре года.

Как и можно было предположить, предстоящие в Америке выборы не станут для Трампа легкими. А Демпартия, и стоящая за ней глобалистская мировая финансовая элита, не отдадут так просто власть «черному лебедю» еще на четыре года.

Слишком уж большие деньги и планы на кону! Ведь мир, как уверены глобалисты, крайне нуждается в мировом правительстве, которое лучше национальных властей справится и с пандемией, и с загрязнением воздуха, и с построением цифровой реальности.

Поэтому как же можно мирится с тем, что Трамп, консерваторы, и вся эта жутко-расистская белая Америка тащат мир совсем-совсем в другую сторону? В сторону от того прекрасного мультикультурного рая, который Америка воочию, а весь остальной мир пока только по телевизору, наблюдают всю последнюю неделю.

В розово-голубых мечтах глобалистов и демократов (они нам, правда, из гуманности это пока не говорят) именно эта картинка и должна стать нашей обыденностью.

То, что происходящее — предвыборная компания Демократической партии, кажется вполне очевидным. Протесты за мелкий прайс (видео юрких белых крысёнышей, раздающих баксы скучающим неграм, во множестве кочуют по сети), мародерствующие толпы, бандитствующая ночами «антифа»… Возможность, наконец, погромить и пограбить после вынужденного домашнего безделья — чёрная Америка наконец-то почувствовала себя в своей стихии…

Деньги Сороса, текущие потоками в организации вроде «Black lives matter» (Жизни чёрных имеют значение) и профессиональным террористам «Антифы»… Демократические власти, ещё вчера налагающие дикие штрафы за простое появление на улице, а сегодня — широко открывающие проспекты мародерствующей толпе; проснувшийся, наконец, Байден, снимающий селфи в обнимку с черными хулиганами…

Честно говоря, всё это я ожидал еще четыре года назад, когда Трамп только-только шёл к власти. Но тогда блиц-криг Большого Дона был столь стремительным, что среагировать на него глобалисты просто не успели. Зато теперь они подготовились и включили давно заготовленную «музыку революции» вовремя. А происходящее обрело наконец то настоящее лицо, которое, надо сказать, мы давно ожидали увидеть.

Мы его знаем не только по расовым волнениям Америки последних лет. Но и по революции 1960-х, и по Чикагским расовым бунтам 1919-го, и по Гражданской войне в США… Но давайте, чтобы не быть голословными, просто откроем учебник истории.

Разумеется, Америка — страна эмигрантов, как любят говорить лево-либералы, однако большую часть своей истории она была вполне монолитным белым англо-саксонским обществом. Да, много немецкой крови, голландкой, французской, но всё же WASP (белый, англо-сакс, протестант) был центральным культурным кодом Штатов с того времени, как первыми переселенцами были заселены Виргиния и Массачусетс, давшие начало, соответственно, американским Югу и Северу.

Не будем слишком останавливаться на столь неприятных для американского уха вещах, как истребление индейцев. Кальвинистская мораль с ее идеалом «города на холме» и наследующая ей масонская модель просвещения требовали «очистить поляну», имея на это высшую божественную санкцию. Согласно кальвинистской «Доктрине предопределения», мир изначально и безоговорочно разделен на два разных рода людей — избранных «святых», которым дано божественное право наследовать Землю, и прочую массу отверженных, участь которых — либо служить первым, либо — обратиться в пыль. Понятно, что фронтальным маршем вооруженных такой моралью и огнестрелом колонистов участь индейцев была решена.

Кстати, католики-испанцы, колонизировавшие южные части американского континента, хоть и изрядно пограбили золото инков, но сохранили население почти в целости, просто крестив аборигенов. Это к вопросу о различии морали богатого европейского Севера и бедного Юга.

Что касается позорной практики работорговли, то она остается несмываемым пятном — но не на традиционном белом обществе, как уверяют нас либералы, а на всё тех же «новых людях», просвещенных английским масонством и французской философией — рыцарях первоначального накопления капитала. Еврейский купчик, покупающий рабов у африканского князька, сгружающий их затем на американском юге, чтобы в освободившиеся трюмы загрузить тростниковый сахар, ром и табак для английской метрополии — эта схема так называемой «треугольной торговли» создавала первые сверхкапиталы первых транснациональных корпораций. И, если какой-нибудь сегодняшний Сорос, спонсирующий движения вроде «Жизнь черных тоже важна» и «Антифа», покопается в своих предках — наверняка найдет там такого вот средней руки купчика.

Также нам придется несколько реабилитировать американские южные штаты. Конечно, южане были белыми расистами, плантаторами-эксплуататорами, применяющими позорный рабский труд. Но всё же с их картиной мира и их расистскими мозгами всё было гораздо более ясно, разумно и естественно, нежели у плотно урбанизированных, капитализированных и поехавших от аболиционистской пропаганды мозгами янки.

Южане были сельскими аристократами, и, в большинстве своем, англиканами, то есть изуверских идей тотального геноцида, прикрытого вербальным флёром кальвинистского «божественного предопределения» (откуда и выросли сегодняшние CNN и «Нью-Йорк таймс») отнюдь в себе не несли. Отношения их с рабами строились вполне традиционно, примерно, как отношения помещиков и крепостных в нашем XIX веке. Люди это были (во всяком случае, к началу Гражданской войны) уже вполне просвещенные и вели широкие дискуссии о постепенном освобождении подневольных черных с наделами земли. Если бы история пошла по этому пути, то к началу века мы увидели бы вполне свободное и преуспевающее негритянское население Юга, живущее своими большими семьями, поселениями-сегрегациями, мирно, бок о бок со своими бывшими хозяевами.

Но случилось иначе. Цивилизационная война капиталистического Севера с традиционным Югом закончилась поражением последнего. А доверчивые негры были в большинстве своем обмануты шустрыми янки.

Большинство из них было брошено на произвол судьбы и ввергнуто в полную нищету. Из меньшинства северянами были сформированы полицейские и армейские части, которые принялись грабить и насиловать разоруженное белое население. Из необходимости защитить свои семьи от мародерства и насилия и родился тот самый Ку-Клукс-Клан. (Обо всем этом повествует один из самых знаменитых фильмов Голливуда — «Рождение нации» Гриффита).

Наконец, обманутое и лишенное будущего черное население Юга хлынуло на Север, заселяя нищие кварталы городов, где, опустившись на дно и предаваясь нищебродству и бандитизму, остается и поныне. Отсюда лево-либералы Демпартии и черпают новые силы для своих новых революций.

Со временем белый Юг сумел трансформироваться и вписаться в новые условия жизни. И действительно к началу ХХ века из побежденного Юга и победившего Севера родилась та американская нация, которую мы знали … вплоть до 60-х годов прошлого века. Пока новая революция под лево-либеральными флагами не обрушила старый консервативный порядок, на обломках которого родился тот, похожий на цыганский табор, мир разноцветного ЛГБТ-мультикультурализма, анархизма и мародерства, торжество которого мы и наблюдали на днях в Америке…

Ещё одним важнейшим шагом к сегодняшнему кошмару стал «Миграционный закон» 1965 года, принятый на волне революции 60-х под чудовищным нажимом тогдашних Соросов и их щедро спонсируемых лобби. С этим законом рухнули последние плотины, сдерживающие цветную миграцию, и в США хлынули мутные потоки маргиналов, не желающих работать и учиться, размывающие белый христианский код Америки и голосующие за Демократов.

(Кстати именно тогда Демпартия, уже полностью захваченная к тому времени международной финансовой олигархией – поставившей Вильсона, Рузвельта и причастная к развязыванию уже двух мировых войн – окончательно перестает быть партией преимущественно южных штатов и становится партией цветных, меньшинств и бунтующей молодежи).

Как говорят социологи, уже через 10-15 лет цветное население Америки превысит белое. А, следовательно, Демпартия – партия цветных лесбиянок-трансгендеров – станет фактически вечным правительством США. Точнее – до их полного неминуемого развала.

Иными словами, Трамп действительно оказывается сегодня последней надеждой белой Америки. И не только её. Не зря же глобалистские структуры столько лет накачивали европейские столицы цветными мигрантами. Эта бомба обязательно еще должна рвануть — и мы видим, как она уже приводится в действие.

Черные, желтые, красные – не хуже и не лучше белых. Все мы, вообще, равны перед Богом. Просто Бог создал нас разными для того, чтобы каждый из нас мог вырастить неповторимый цветок своей культуры. Ибо каждый такой цветок сам по себе – прекрасен. Но отнюдь не «чудище обло, стозевно» всесмешения. Означающее – конец всякой культуре и, следовательно – конец человечества, как такового. Именно потому Бог мудро и разделил людей на расы и народы с их прекрасными неповторимыми культурами.

Вот в такой мир, в котором можно восхищаться «лица необщим выражением» каждого народа, каждой культуры – мы хотели бы попасть. Но не в мир глобалистов, возомнивших себя новыми богами и мечтающими достроить Вавилонскую башню всесмешения…

Глобалисты сильно раздражены. Им надоел Трамп, надоел Путин, надоели европейские популисты-националисты. У них, в конце концов, сроки, согласно которым давно уже пора закрывать железные двери мирового цифрового концлагеря. Одним словом, мир наш переживает довольно решительный момент. И от того, как поведет себя сегодня Трамп и другие, остающиеся в сознании, национально-ориентированные лидеры мира, будет зависеть многое.

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