МИД обвинил Киев в нарушении нормы дипломатического поведения

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04.06.2020, 19:08, Новости дня

Расторжение договоров аренды на три земельных участка в Киеве, принадлежавших российскому посольству, является нарушением нормы дипломатического поведения, заявили в МИД России.

Отмечается, что 27 мая Киевская городская администрация уведомила посольство РФ о расторжении договоров аренды на три земельных участка, расположенных в Киеве и предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла.

«Следует отметить, что упомянутые договоры аренды были заключены в 1999 году во исполнение соглашения между правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины об условиях размещения и обслуживания дипломатических представительств…, в отношении которого украинская сторона подтвердила, что «каждый действующий договор является обязательным для его участников и должен добросовестно выполняться», – говорится в заявлении на сайте МИД.

Подчеркивается, что РФ незамедлительно направила украинскому МИД ноту с несогласием с решениями Киевского горсовета, настоятельно попросив Киев дать официальную оценку этим решениям.

«Однако, нарушая общепринятые нормы дипломатического поведения, украинской стороне не стоит забывать о принципе взаимности, который лежит в основе взаимоотношений цивилизованных стран», – заявили в МИД.

Ведомство подчеркнуло, что «перед лицом недружественных действий» Москва «оставляет за собой право на соответствующие ответные меры».

В марте Киев разорвал договоры об аренде земли с российским посольством. Политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД оценивал возможность изъятия зданий российского посольства в Киеве.



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