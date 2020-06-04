Минпромторг подтвердил задержание начальника отдела
04.06.2020, 19:08, Новости дня
Министерство промышленности и торговли подтверждает задержание начальника отдела департамента Ризвана Гайрбекова, следствию оказывается содействие, сообщили в пресс-службе Минпромторга.
«Подтверждаем. Министерство оказывает полное содействие следствию в установлении обстоятельств произошедшего», – передает ТАСС сообщение Минпромторга.
Ранее в четверг источник сообщил, что в Москве задержали начальника одного из отделов департамента Минпромторга Ризвана Гайрбекова, обвиняемого в получении двух особо крупных взяток.
Гайрбеков возглавляет отдел военно-технического сотрудничества департамента ОПК Минпромторга.
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