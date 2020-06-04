 

Минпромторг подтвердил задержание начальника отдела

04.06.2020, 19:08, Новости дня

Министерство промышленности и торговли подтверждает задержание начальника отдела департамента Ризвана Гайрбекова, следствию оказывается содействие, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«Подтверждаем. Министерство оказывает полное содействие следствию в установлении обстоятельств произошедшего», – передает ТАСС сообщение Минпромторга.

Ранее в четверг источник сообщил, что в Москве задержали начальника одного из отделов департамента Минпромторга Ризвана Гайрбекова, обвиняемого в получении двух особо крупных взяток.

Гайрбеков возглавляет отдел военно-технического сотрудничества департамента ОПК Минпромторга.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / Путин озвучил меры финансовой поддержки легкой промышленности

05.05 / В Украине заочно арестовали Виктора Януковича

12.04 / Нетаньяху полностью закрыл Израиль на въезд

26.03 / В РПЦ назвали запрет на посещение церквей не соответствующим Конституции

24.04 / Оперштаб: за сутки в Москве умер 41 человек с коронавирусом

14.04 / Зеленский заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 на Украине

20.05 / Путин поручил подготовить решения по транспортировке сельхозпродукции в России

16.05 / Министерство образования разрешило творческим вузам провести вступительные экзамены очно

26.03 / Слесарь из Подмосковья выиграл в лотерею 8 млн рублей

13.05 / В Белом доме считают, что Ким Чен Ын «чувствует себя хорошо»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска