 

Лукашенко сравнил своего соперника на выборах с хряком

04.06.2020, 19:06, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал одному из своих соперников на предстоящих выборах рассказать, почему его уволили с предыдущей должности. Кроме того, белорусский глава сравнил оппонента с хряком.

Александр Григорьевич адресовал ряд высказываний бывшему главе парка высоких технологий Валерию Цепкало. По его словам, тот дошел до вранья, поскольку якобы ведет кампанию за деньги, полученные от продажи дома. При этом, по словам Лукашенко, Цепкало продолжает жить в реализованной недвижимости, выходя из ситуации "чистым и пушистым наглецом»", сообщает БелТА.

Кроме того, белорусский президент припомнил, как Цепкало входил в его команду на выборах в 1994 году. Лукашенко также рассказал, что когда-то был близок бабушке своего оппонента, поскольку отличался подкованностью в сельскохозяйственной теме и знал, сколько поросят может родить свиноматка. Александр Григорьевич обратил внимание на то, что количество рожденных поросят и их качество зависят не от матери, а еще и от хряка. "Если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята", — отметил Лукашенко в адрес Валерия Цепкало.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа текущего года. Сейчас в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают подписи 14 человек, в числе которых и Лукашенко. Александр Григорьевич является бессменным белорусским президентом с 1994 года. Ранее Лукашенко сменил состав правительства.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.06 / ФСБ РФ опубликовала кадры задержания и допроса украинского десантника. Видео

28.05 / Жители Карелии приняли участие в акции “Сад памяти”

14.04 / Трамп допустил возможность выхода Соединенных Штатов из ВОЗ

01.04 / Роскачество дало советы по сохранению спокойствия во время самоизоляции

27.05 / По факту вспышки коронавируса на складе сети «Красное & Белое» завели дело

17.04 / Число умерших с коронавирусом пациентов в мире превысило 150 тыс. человек

15.04 / Готовивших теракты украинских разведчиков задержали в Крыму

07.05 / Минобороны обратилось в Роскомнадзор из-за сайтов по поиску пропавших в ВОВ

08.04 / Украина потратила почти 1 млрд грн на борьбу с коронавирусом – Шмыгаль

15.04 / Лариса Садилова: «Жизнь российской провинции остается во многом советской»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска