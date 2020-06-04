Москвичам и нижегородцам разрешено голосовать по поправкам онлайн

04.06.2020, 19:06, Новости дня

Центризбирком одобрил проведение электронного дистанционного голосования по поправкам к Конституции РФ в двух регионах: Москве и Нижегородской области. Об этом заявил глава ЦИКа Элла Памфилова.

Заседание Центральной избирательной комиссии идёт, но в зале пусто. Все в Интернете. Вопросы дистанционного голосования решили и обсуждать дистанционно. Заседание проходит в онлайн формате, в режиме видеоконференции.

На то, чтобы провести голосование о поправках в конституцию через Интернет претендовали пять регионов. В ЦИКе обсудили каждый и выбрали два.

"Во время голосования у нас можно будет проголосовать дистанционно в Москве и в Нижегородской области", — заявил Элла Памфилова, глава ЦИК.

Онлайн формат в указанных регионах будет предлагаться параллельно с традиционными формами голосования. Поучаствовать в плебисците дистанционно в Москве и в Нижегородской области можно будет с 25 по 30 июня — на едином портале 2020og.ru. Но прежде необходимо оставить заявку на сайте госуслуг.

"В пробном виде мы эту форму уже реализовали и готовы открыть. Если сегодня утвердят, уже завтра все откроется", — рассказал Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Что касается реальных, а не виртуальных избирательных участков, то меры безопасности во время плебисцита там будут максимальные. Дезинфекция, маски, перчатки, обязательные тесты для наблюдателей и членов избирательных комиссий. Чтобы не было столпотворений, проголосовать можно будет не только 1 июля, но и в течение 6 дней до этой даты.

Решения ЦИК сегодня обсудили в Общественной палате. Предложенный антивирусный формат голосования поддерживают.

"Мы сравнивали международный опыт – сейчас во время пандемии коронавируса в 11 странах на разных уровнях было проведено голосование, в том числе и в США, во Франции, Южной Корее – и я могу однозначно сказать, что те меры по охране здоровья, которые предусмотрены у нас, носят существенно более глубокий и содержательный характер. Я бы сказал, что сделано все возможное", — сообщил Максим Григорьев, директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ.

Участвовать в голосовании о поправках в Конституцию твёрдо намерены две трети россиян. Таковы данные свежего социологического исследования ВЦИОМ.

Более 80% из них уверены, что предложенные меры помогут избежать угрозы заражения коронавирусом во время плебисцита. Три четверти желающих участвовать в процедуре полагают, что на избирательных участках удастся обеспечить эпидемиологическую безопасность.