 

В Крыму заморозили тарифы на газ и электричество

04.06.2020, 19:06, Новости дня

В Крыму заморожены тарифы на электроэнергию и газоснабжение. Начиная с 1 июля и до конца 2020 года повышения цен на эти услуги в республике не будет. Такое решение накануне приняли власти Крыма и правительство РФ, передает служба информации "Вести.Севастополь" со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

Ранее сообщалось, что тарифы на газ и электроснабжение в регионе будут повышены в этом году на 8 процентов. Отметим, что двойного повышения в январе следующего года также не планируется.

Текст:

ГТРК "Севастополь"



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