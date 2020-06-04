Мнение: Спасение «Пушкина», русский след в американских погромах и число арестов в США

04.06.2020, 19:00, Разное

1. Наши бывшие соотечественники, выходцы из бСССР, защитили свой ресторан от лутеров. Разумеется, команду вооружённых людей, не позволивших неграм разграбить своё заведение в память об убитом брате, немедленно назвали «русской мафией». Полагаю, многие американцы сейчас сидят на кухне за бутылкой джина с содовой и грустно говорят друг другу: «вот русские молодцы, держатся друг за друга, что как сразу же диаспора собирается и даёт отпор грабителям. Не то что мы, бесхребетные васпы»:

https://lenta.ru/news/2020/06/02/pushkin/

Владелец русского ресторана Pushkin в американском городе Сан-Диего Айк Газарян рассказал в интервью изданию Baza, как он и его друзья и знакомые с оружием отстояли заведение от погромщиков и мародеров.

По словам бизнесмена, после первой волны беспорядков он позвал на помощь друзей. В ресторан приехали 10-12 вооруженных людей, встали перед входом в заведение и начали ждать подхода толпы.

«Всего на нас шла примерно тысяча человек. Очень много. До того, как они дошли до нас, они сломали кучу магазинов», — рассказал Газарян. Протестующие ходили рядом с рестораном до двух часов ночи, но так и не решились на него напасть, утверждает предприниматель. Также, по его словам, они защитили от разгрома расположенный рядом ликеро-водочный магазин, владелец которого — пожилой мужчина — не может постоять за себя. <…>

В сети ранее появилась фотография, на которой запечатлены люди, стоящие вокруг ресторана Pushkin. Из-за того, что кадр сильно размыт, разглядеть оружие у них в руках не удается. Автор снимка, как утверждает опубликовавший фото человек, подписал его так: «Русская мафия обороняется в полном составе». «Не мафия, мы просто любим борщ!» — отреагировали на снимок в Pushkin.

2. Американские демократы ещё несколько дней назад начали искать «русский след» в чёрных погромах, которые охватили США:

https://ria.ru/20200601/1572254536.html

Как сообщает CNN, участие агентов России в идущем сейчас всеамериканском погроме «вполне вероятно».

Накануне, когда тот же телеканал выпустил сюжет, где один из экспертов предположил участие в беспорядках «русских агентов», — над ним специально поиздевался в своем твиттере лично Дональд Трамп.

Теперь поток обвинений в адрес России усиливается. Вчера высказаться на эту тему вынужден был посол России в США:

https://tass.ru/politika/8641105

Посол в Вашингтоне заявил, что Москва отвергает обвинения в причастности к протестам в США

Анатолий Антонов подчеркнул, что в американских газетах публикуются сообщения о том, что Россия якобы «стоит за сценой и контролирует ситуацию».

Как полагаете, введут ли против России санкции за погромы?

3. История со смертью арестованного в полиции Миннеаполиса, с которой начались нынешние массовые беспорядки в США, скорее всего, достаточно заурядная. Трагедия для одного человека, статистика для страны.

В США производится столько арестов, что по законам больших чисел рано или поздно нечто подобное должно было произойти. Масштабы тюремной и в целом правоохранительной системы в США поистине огромны, а число заключённых в последние годы заметно выросло:

https://a-nikolov.livejournal.com/492831.html

В США по состоянию на начало 2020 года имеется: 110 федеральных тюрем, 1833 тюрьмы штатов, 3134 местных тюрьмы, 1772 исправительных учреждения для несовершеннолетних, 218 центров изоляции иммигрантов и 80 тюрем в юрисдикции индийских территорий. Кроме того, есть некое не известное общественности количество «центров принудительной госпитализации» (civil commitment centers), психиатрических лечебниц с блоками принудительного содержания, военных тюрем и пенитенциарных заведений в разного рода «заморских территориях».

В общей сложности во всех этих заведениях сегодня принудительно изолированы от общества 2,3 миллиона человек, что является самым высоким показателем в мире. США также возглавляют рейтинг по самому большому количеству заключенных на 100 тыс. населения – 724.

Еще один любопытный показатель: за год в США производится 10,6 миллиона арестов. В это число входят все случаи, когда человека задерживают – независимо от того, отправится ли он после этого в суд и получит затем смертный приговор, или же будет через час отпущен под залог.

Кстати, с освобождением под залог (это та особенность американского правосудия, которая мне всегда казалась и кажется прогрессивной и заслуживающей более широкого внедрения в России) не всё просто. В тех же тюрьмах, что и осужденные преступники (и иногда в тех же камерах) сидят и люди, арестованные до суда, в неожиданно большом количестве: более 550 тысяч. Многих из этих граждан суд разрешил отпустить под залог – однако у них на его выплату банально нет денег. Средняя сумма залога за освобождение обвиняемого по серьёзной статье (felony) – около 10 тыс долларов. Взять их человеку, живущему на пособие или минимальную зарплату, естественно, неоткуда.

Все эти данные можно проверить здесь:

https://www.prisonpolicy.org/reports/pie2020.html



Любопытно, что ещё в 2013 году общее количество заключенных в США оценивалось в 1,77 миллиона человек:

https://archive.thinkprogress.org/the-united-states-has-the-largest-prison-population-in-the-world-and-its-growing-d4a35bc9652f/

То есть, получается, что за 7 последних лет тюремное население увеличилось на полмиллиона.