 

Суд обязал СБУ открыть производство против Степанова

04.06.2020, 18:55, Новости дня

Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины возбудить производство против министра здравоохранения Максима Степанова из-за возможных злоупотреблений при покупке средств индивидуальной защиты для медиков. Об этом 4 июня сообщила нардеп от фракции “Голос” Александра Устинова в Facebook.

“Сегодня через суд заставила СБУ открыть уголовное производство против министра здравоохранения Максима Степанова по ст. 113 Уголовного кодекса Украины, а именно [по статье о] диверсии против страны”, – заявила депутат.

Устинова добавила, что сначала в СБУ ей отказали в открытии уголовного производства.

“Зато [СБУ] открыла шесть [производств] против украинских производителей, которые посмели продавать костюмы защиты для медиков дешевле, чем китайские, которые закупал Минздрав”, – отметила она.

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Posted by Oleksandra Ustinova on Neljapäev, 4. juuni 2020

Минздрав в конце апреля сообщили о закупке более 71 тыс. костюмов биозащиты китайского производства для медицинских работников. По словам замминистра Светланы Шаталовой, стоимость одного костюма составила 488 грн (издание LB.ua сообщило, что украинская компания “Текстиль-Контакт” готова была продать партию костюмов по 245 грн за штуку, но министерство выставило дополнительные требования к продукции и контракт не был подтвержден). 

17 мая Степанов рассказал, что партия китайских костюмов уже прибыла в Украину, на этой неделе их должны были начать отправлять в регионы.

Парламентская фракция “Голос” призвала отправить в отставку Степанова из-за этого. Устинова заявила, что вместо 71 тыс. костюмов прибыли в Украину только 29 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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