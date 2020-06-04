Мнение: Операция “Висла” – Этническая чистка или конец бандеровскому террору

04.06.2020, 18:54, Разное

О том, как бандеровцы в Польше требуют от поляков осуждения деятельности направленной против ОУН-УПА во время операции "Висла".

Этническая чистка или конец бандеровскому террору: в Польше спорят об операции «Висла»

В Польше прошли памятные мероприятия, посвященные очередной годовщине операции «Висла» — массовой депортации украинского населения Польши после Второй мировой войны. Эти мероприятия активизировали споры о событиях 1947 года. Союз украинцев в Польше потребовал от властей страны однозначного осуждения операции «Висла». Требование украинцев вызвало понимание в либеральных СМИ Польши и резкое отторжение у польских националистов, которые напомнили Союзу украинцев о «Волынской резне» как о непосредственной причине «Вислы».

В конце апреля 1947 года подразделения Войска Польского начали операцию «Висла», направленную на ликвидацию бандформирований УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ — прим. RuBaltic.Ru) на территории страны. В ходе операции украинское население, проживающее на юго-востоке, было переселено на так называемые «Возвращенные земли» — территории Германии, переданные Польской Народной Республике (ПНР) по итогам Второй мировой войны.

Так была подорвана хозяйственная, мобилизационная и социальная база УПА, в результате чего эта организация прекратила свое существование в Польше.

В 1990 году польский Сенат осудил операцию «Висла», оценив ее как преступление «тоталитарного режима», однако часть поляков, особенно представители кресовян, имеет другое мнение и считает, что операция была необходима для того, чтобы покончить с бандеровским подпольем. Таким образом, в польском обществе до сих пор нет единой точки зрения по данному вопросу.

В то же время украинская сторона придерживается мнения, что произошедшее было «этнической чисткой с признаками геноцида» и «преступлением польского коммунистического режима», распространяя нарратив о том, что члены бандформирований УПА стали «жертвами политических репрессий».

Вот и в этом году Союз украинцев в Польше выступил с заявлением, в котором призвал власти Республики Польши «однозначно осудить акцию Висла». В документе отмечается, что это «особенно важно в связи со звучащими сегодня голосами об "обоснованности" проведения принудительного выселения украинцев с родных земель коммунистическими властями».

В обращении также содержится требование возврата бывшим владельцам или их потомкам утраченных земельных владений либо предоставления финансовой компенсации.

Кроме того, Союз украинцев потребовал «правовой защиты мест захоронения украинских жертв этнических чисток и солдат украинского вооруженного подполья» и «урегулирования этих вопросов в местах, где захоронения отсутствуют или были разрушены в 2015–2016 годах».

По сути, в документе идет речь об установке в Польше новых памятников членам бандформирований УПА и восстановлении мемориалов в честь бандеровцев, ранее демонтированных поляками.

Текст заявления Союза украинцев был опубликован на страницах Gazeta Wyborcza. Материалы, посвященные годовщине операции «Висла», опубликовали и другие польские либеральные издания.

Популярный портал Onet.pl выложил инфографику «акции Висла». В статье отмечается, что целью операции было «окончательное решение украинской проблемы в Польше», а члены бандформирований УПА сочувственно именуются «партизанами».

«1 135 человек (согласно официальным данным УПА) потеряла УПА во время акции Висла, в том числе 543 было убито. Погибли почти все командиры украинских партизан», — сообщается в тексте.

Аналогичный материал под заголовком «Планировали полное решение украинского вопроса» опубликовал и польский Newsweek. В нем, в частности, приводятся воспоминания переселенных украинцев.

Государственный телеканал TVP Historia показал документальный фильм Akcja Wisła 1992 года, в котором были продемонстрированы интервью с «солдатами УПА, солдатами и милиционерами, воевавшими на польской стороне».

Впрочем, подобная трактовка истории и притязания Союза украинцев по поводу возврата утраченных владений и установки памятников членам УПА нравятся далеко не всем в Польше.

Так, на сайте petycjeonline.com появилась петиция кресовян из «Взаимопонимания кресовых поколений» и «Общепольской кресовой инициативы» с требованием отменить «позорную для Польши и поляков резолюцию сената, осуждающую акцию "Висла"».

«Эта скандальная, противоречащая польским национальным интересам резолюция, внесенная на волне победы "Солидарности" сенаторами, представляющими украинское меньшинство в Польше, является не чем иным, как осуществлением секретной резолюции так называемого Провода ОУН (Организация украинских националистов, запрещена в РФ — прим. RuBaltic.Ru) от 22 июня 1990 года», — говорится в тексте.

В петиции подчеркивается, что данная операция была «направлена против УПА и ОУН» и заключалась в массовом переселении украинского населения, чтобы «таким образом отрезать УПА от естественного тыла и снабжения». По мнению авторов текста, дальнейшее сохранение в силе резолюции, осуждающей операцию «Висла», «равносильно толерантному отношению к антипольской деятельности на территории республики вооруженных формирований иностранного государства, а это уже имеет признаки явной измены».

«С таким же предательством мы имеем дело и сейчас, и мы видим его в "подмене" граждан Польши украинскими гражданами, чье неконтролируемое перемещение в Польшу происходит уже в массовом масштабе. Многие из приезжих привозят с собой символы бандеровской "религии" вместе с материалами, прославляющими бандеризм и ложь, являющимися отрицанием исторической правды», — сообщается в петиции.

В то же время Общество увековечивания памяти жертв преступлений украинских националистов (SUOZUN) во Вроцлаве обращает внимание, что операция «Висла» была не этнической чисткой и выселением, а переселением.

«Истребление 1,5 млн армян (геноцид армян в Османской империи — прим. RuBaltic.Ru), 120 тысяч поляков (массовое уничтожение ОУН этнических поляков на Западной Украине — прим. RuBaltic.Ru) — это, по мнению украинских властей, не геноцид, а переселение 140 тысяч украинцев — это "этническая чистка". Фальсификация понятий — украинский еженедельник в Польше "Наше слово" последовательно называет операцию "Висла" выселением, что предполагает изгнание на улицу, без предложения взамен земли и домов», — говорится в материале на портале организации.

В статье отмечается, что операция положила конец «кровавому бандеровскому террору», от которого в том числе страдали сами украинцы, и в подтверждение приводятся воспоминания боевика СБ ОУН Василя Куцыя вел Федир Столыца (Kucyj Wasyl vel Fedir Stołycia), псевдоним «Прут»:

«Я рад, что все закончилось. Если бы прошло еще полгода, а может, и меньше, то в моем селе [Завой, село чисто украинское] нужно было бы повесить семь человек [украинцев], и все в моем селе знали бы, что это моя работа, [что я ответственен за это, они бы обвинили меня]. Они [эти семеро из села Завой] уже были в списке, но Бог положил конец этому, а у наших была очень хорошая разведка, <…> когда начали вывозить, эти люди стали храбрыми [перестали бояться] и говорили моей матери, что "Ваши уже кончились"».

Также, по мнению SUOZUN, Союз украинцев в своем обращении к польским властям, по сути, «требует, чтобы Польша заплатила за последствия преступной деятельности ОУН-УПА».

Старейший еженедельник Myśl Polska опубликовал статью Станислава Левицкого, в которой публицист подверг критике нарратив, продвигаемый Союзом украинцев Польши. По его мнению, заявление этой организации о том, что операция «Висла» была «величайшим коммунистическим преступлением» в истории Польши, является курьезным. Левицкий напомнил, что еще в 2008 году постановлением прокуратуры Института национальной памяти запрос Союза украинцев о начале расследования операции Висла был отклонен из-за несовершения преступления, что впоследствии было одобрено решением Окружного суда в Варшаве.

«Было признано, что акция "Висла" была не репрессивной, а лишь превентивной деятельностью и имела целью лишить УПА тыла, а принятие решения о переселении не являлось преступлением в свете действовавшего тогда Уголовного кодекса 1932 года. Союз украинцев попытался подать жалобу в Европейский суд по правам человека, но она не была принята», — пишет журналист.



Левицкий отмечает, что от бандформирований УПА страдали не только поляки, но и украинцы, и в доказательство приводит примеры записей из журнала событий в одном из повятов, где говорится о том, «что бандеровцы вешали то солтыса (сельского старосту — прим. RuBaltic.Ru), который встретился с представителями польской власти, то крестьянина, который не хотел отдать теленка, то молодого человека, который не хотел идти в УПА, то женщину, которая приняла польский документ, удостоверяющий личность».

«Акция "Висла" прекратила также и этот террор, и многие люди, независимо от национальности и вероисповедания, вероятно, почувствовали облегчение от того, что все наконец закончилось», — подчеркивает он.

По мнению публициста, переселения в рамках операции, несомненно, принесли определенные неудобства и страдания для населения, однако «были также эффективным методом прекращения деятельности ОУН-УПА на этой территории».

Профессор Вроцлавского университета Богуслав Паж прокомментировал обращение Союза украинцев на своей странице в Facebook:

«Наглость достигла предела. Поддерживаемый из польского бюджета Союз украинцев требует от Сейма осудить операцию "Висла", которая положила конец массовому геноциду УПА в отношении поляков на польской территории. Ни слова о преступлениях, совершенных ОУН-УПА через два года после окончания войны на польской территории. Я предлагаю, чтобы парламент Украины осудил захват польских территорий 2-ой Речи Посполитой, изгнание миллионов поляков и зверское уничтожение 200 000 из них!»

Из реакции кресовян и патриотично настроенных польских деятелей видно, что далеко не все в Польше готовы каяться за операцию «Висла» и уж тем более мириться с присутствием памятников бандеровцам на польской земле.

Тем не менее Союз украинцев (входит в канадскую НКО «Всемирный конгресс украинцев», деятельность которой признана нежелательной в России — прим. RuBaltic.Ru), пользуясь поддержкой польских властей и местных либеральных медиа, последовательно продвигает свой нарратив об этих событиях.

Украинские националисты, с одной стороны, пытаются представить произошедшее «этнической чисткой», чтобы приравнять «Вислу» к Волынской резне, а с другой — изобразить членов бандформирований УПА жертвами «тоталитарного коммунистического режима», чтобы добиться легализации их памятников в Польше.

Эти силы действуют в стране очень активно и настойчиво и со временем вполне могут добиться своих целей.

Сергей Широколюбов

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/02062020-etnicheskaya-chistka-ili-konets-banderovskomu-terroru-v-polshe-sporyat-ob-operatsii-visla/ – цинк

Классика ЕЖГ.