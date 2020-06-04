 

Эксперт: Благодаря системе КПЭ губернаторам не удастся спрятаться за ширму популизма

04.06.2020, 18:53, Новости дня

«Борьба с COVID-19 ярко проиллюстрировала эффективность работы губернаторов с точки зрения ключевых показателей эффективности (КПЭ)», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Малахов, комментируя решение президента РФ поддержать глав ряда регионов страны в случае, если они будут баллотироваться на новый срок.

«Результат деятельности губернатора и его команды оценивается по набору показателей КПЭ (ключевые показатели эффективности). Это относительно новая парадигма, показавшая свою эффективность и полезность», – сказал сотрудник Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александр Малахов.

«В КПЭ учитывается разность регионов и условия работы в них. Также учитывается опыт руководителей. Кроме того, каждый губернатор знает, по каким именно параметрам его оценивают, – отметил собеседник. – При этом КПЭ эффективно пользуются не только молодые технократы, но и ветераны регионального управления, которые дадут фору молодым».

«Президент, со своей стороны, также показал, что он не пользуется критериями «нравится или не нравится» и не ставит перед собой цель организовать публичную порку чиновников, дабы другим неповадно было», – продолжил собеседник.

«Благодаря КПЭ, людей, ответственных за управление, стабильность и развитие регионов, оценивают по тому, насколько у них хватает управленческих навыков и насколько эффективна их команда, – поясняет эксперт. – В условиях коронавируса это проявилось наиболее ярко: если раньше можно было спрятаться за ширму популизма, то сейчас за полтора-два месяца работы сразу видно, кто справляется с работой, а кто нет».

«В этом плане положительные примеры работы демонстрируют президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Костромской области Сергей Ситников и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Что касается других губернаторов – их работу еще предстоит оценить», – резюмировал Малахов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает решение президента Татарстана Рустама Минниханова, губернатора Костромской области Сергея Ситникова и главы Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой баллотироваться на новый срок.  

Напомним, политологи назвали главные критерии оценки эффективности работы губернаторов.



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