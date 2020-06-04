 

Суд запретил Варваре Карауловой гулять по ночам

04.06.2020, 18:53, Новости дня

Кунцевский суд Москвы установил административный надзор за Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России) и освобождена условно-досрочно, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

«Кунцевский суд Москвы удовлетворил административный иск ОМВД по Кунцевскому району к Александре Ивановой (Варваре Карауловой) о постановлении административного надзора», – передает ТАСС слова адвоката.

Уточняется, что суд запретил Карауловой пребывание вне места жительства с 22.00 до 06.00, если это не связано с работой, а также обязал ее являться в территориальный ОВД для регистрации два раза в месяц. Надзор за девушкой будет действовать до 27 апреля 2029 года.

Напомним, Караулову задержали в октябре 2015 года в Турции. Она втайне от близких улетела в Стамбул, откуда попыталась попасть в Сирию. Девушку осудили на четыре с половиной года колонии. Она раскаялась, заявив, что связь с вербовщиком основывалась на любви к нему.

В апреле Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении Карауловой. Она провела в тюрьме 3,5 года и вышла из колонии 27 апреля 2019 года.



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