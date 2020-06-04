 

Журналист Дмитрий Гордон рассказал о своих «гипнотических» способностях

04.06.2020, 18:53, Разное

Украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью телеканалу «Украина 24» рассказал о своих «профессиональных приемах», помогающих «гипнотизировать» собеседников. Он признался, что погружается в человека, как будто живет с ним одной жизнью.
Дмитрий Гордон подчеркнул, что ему удается делать прекрасные и увлекательные интервью благодаря использованию «гипноза и шаманства». В ходе разговора журналист словно «ныряет» в собеседника, чувствуя его эмоции. По словам ведущего, подобные навыки ему поведал психотерапевт Анатолий Кашпировский, с которым он общался в течение многих лет. Гордон отметил, что и в момент выступления на телевидении использует свои знания гипноза, поэтому не исключает «засыпания» телезрителей под его слова. Кроме того, главный редактор газеты «Бульвар Гордона» верит в существование «заряженной» воды, и что «многие люди умеют это делать», передает сайт politexpert.net.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Мнение: Новый сценарий кризиса: мы этого не переживём

27.03 / Микробиолог посоветовала рецепт доступного раствора, который уничтожает вирусы

28.04 / Духовник запретил Наталье Гвоздиковой посещать храм во время пандемии

09.05 / Мнение: Памятник Сталину в Донецке

01.04 / На Ямале незаконное проникновение в гостиницу обернулось серьезными последствиями для подростка

28.03 / Если у вас есть собака…

26.05 / Мнение: Письмо: “Стал брать сеансы у психолога”

19.05 / У Порошенко в ужасе: Зеленский отменил антироссийские санкции

26.05 / Кто глядит на нас с фото Гитлера?

26.03 / Александр Буйнов вспомнил о коротком бурном романе с Аллой Пугачёвой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска