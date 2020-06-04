Журналист Дмитрий Гордон рассказал о своих «гипнотических» способностях

04.06.2020, 18:53, Разное

Украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью телеканалу «Украина 24» рассказал о своих «профессиональных приемах», помогающих «гипнотизировать» собеседников. Он признался, что погружается в человека, как будто живет с ним одной жизнью.

Дмитрий Гордон подчеркнул, что ему удается делать прекрасные и увлекательные интервью благодаря использованию «гипноза и шаманства». В ходе разговора журналист словно «ныряет» в собеседника, чувствуя его эмоции. По словам ведущего, подобные навыки ему поведал психотерапевт Анатолий Кашпировский, с которым он общался в течение многих лет. Гордон отметил, что и в момент выступления на телевидении использует свои знания гипноза, поэтому не исключает «засыпания» телезрителей под его слова. Кроме того, главный редактор газеты «Бульвар Гордона» верит в существование «заряженной» воды, и что «многие люди умеют это делать», передает сайт politexpert.net.