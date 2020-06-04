 

“Папа голенький как раз”: дочь Бородиной шокировала заявлением

04.06.2020, 18:50, Разное

Телеведущая снимала, как младшая дочь обедает. Перед девочкой на столе стоит тарелка с супом. Видимо, она не хотела позировать маме, поэтому просит ее убрать камеру. “А теперь я смотрю, а ты не снимай”, – говорит Теона.

Впрочем, ребенок не захотел оставлять родительницу без контента, поэтому предложил оригинальную альтернативу. “Вот ты можешь папу поснимать пока, он тут голенький как раз”, – лопочет малышка.

Камера двигается в сторону супруга Ксении Бородиной. Мужчина в это время, видимо, тоже ел, однако слова дочери привели его в шоковое состояние. Последнее, что можно увидеть на кадрах, – полные удивления глаза Курбана Омарова. Телезвезду очень развеселило видео, и она оценила умение Теоны перевести тему. “Учитесь!” – шутит ведущая шоу “Дом-2”.

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Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 4 Июн 2020 в 4:47 PDT

Поклонники с юмором восприняли выходку девочки. Естественно, всех интересовал главный вопрос: “Почему она сказала, что голенький?” Тут мнения разделились: “Наверное имела ввиду побритый (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, “Может без штанов😂”, “Видимо для привлечения внимания )”, “Она имела ввиду голую руку, которая не в футболке. Это ж дети”.



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