Популярные успокоительные связали с риском внематочной беременности

04.06.2020, 18:48, Разное



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У женщин, которые принимают транквилизаторы бензодиазепинового ряда повышен риск внематочной (эктопической) беременности, показало новое исследование, опубликованное в журнале Human Reproduction.

Транквилизаторы бензодиазепинового ряда – распространенные препараты, которые снимают тревожность и успокаивают. К ним относятся такие популярные средства, как диазепам, феназепам и алпразолам. В США, где было проведено новое исследование, в течение года рецепт на эти лекарства получают примерно 3,6% женщин в возрасте 18-35 лет.

О внематочной беременности говорят, когда оплодотворенная яйцеклетка располагается не в матке, а в маточной (фаллопиевой) трубе, шейке матки или брюшной полости. Развитие такой беременности может нести опасность здоровью и жизни, оно требует хирургического лечения.

Ранее было показано, что транквилизаторы могут влиять на сокращение фаллопиевых труб. Также известно, что применение этих препаратов при беременности увеличивает риск невынашивания. Поэтому ученые решили проверить, существует ли связь между приемом бензодиазепинов и внематочной беременностью.

В исследовании ученые обратились к базе данных, которая содержала информацию почти о 1 700 000 беременностях. Почти 18 тысяч женщин, данные которых были подвернуты анализу, принимали транквилизаторы. Внематочная беременность у них развивалась на 47% чаще, чем у женщин, которые не принимали такие препараты.

«Женщины, которые планируют беременность и принимают эти препараты, должны поговорить со своим врачом о том, можно ли изменить лечение, и затем постепенно перейти на другие препараты, прежде чем перестать предохраняться», – сказала в комментарии New York Times Элизабет Уолл-Уайлер (Elizabeth Wall-Wieler), научный сотрудник Стэнфордского университета, соавтор исследования.

Уолл-Уайлер добавила, что женщины, у которых нет альтернативных вариантов изменения лечения, должны дать знать своему врачу, когда соберутся забеременеть. Мониторинг беременности на ранних сроках в таком случае критически важен.