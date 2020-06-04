Экономика: Выборы президента США помогут «Северному потоку-2»

04.06.2020, 18:48, Новости дня

В США рассказали, какой именно удар Америка готова нанести по «Северному потоку-2». Новые санкции не ударят напрямую по Газпрому. Однако они усложнят жизнь компаниям, которые будут оказывать РФ услуги по достройке газопровода. Впрочем, новые санкции могут вступить в силу, когда строительство «Северного потока-2» будет уже завершено. И не последнюю роль в этом сыграют выборы президента США.

Группа сенаторов готовит представить законопроект по расширению санкций, сообщили Bloomberg и Reuters со ссылкой на проект документа. Инициировали их, как и в прошлый раз, сенатор-республиканец от штата Техас Том Круз и сенатор-демократ от штата Нью-Гемпшир Джин Шахин. Круз назвал «Северный поток-2» критической угрозой национальной безопасности США, поэтому его строительство не должно быть завершено. Шахин уверяет, что газопровод угрожает энергетической независимости Украины и Европы и дает РФ возможность использовать в своих интересах союзников США. Ничего нового в этой риторике нет.

Новые санкции сенаторы снова хотят «запрятать» в закон о национальной обороне (National Defense Authorization Act, NDAA) на новый финансовый год, который наступает в США 1 октября 2020 года. Предыдущие санкции также были прописаны в подобном законе о военном бюджете. Делается это для того, чтобы президент США не смог отклонить ограничения. Как известно, сам Дональд Трамп никакие санкции против РФ не инициирует. Но вот не принять военный бюджет нельзя. Поэтому Дональд Трамп в прошлом году подписал этот документ, куда были ловко вписаны санкции.

Единственное, что может сыграть на руку РФ и Газпрому здесь, это факт принятия военного бюджета с задержкой. В прошлом году его приняли только в конце декабря, хотя новый финансовый год и начинается двумя месяцами ранее. Однако как быстро смогут принять бюджет на 2021 год на этот раз – большой вопрос. Главный вопрос – успеют ли до президентских выборов в США, которые запланированы на 3 ноября.

Какие же новые санкции нависли над «Северным потоком-2»? Речь по-прежнему не идет санкциях напрямую против Газпрома. Американские сенаторы угрожают ввести меры, во-первых, против компаний, которые страхуют российские суда, задействованные в завершении проекта, оказывают услуги андеррайтинга (финансовые услуги, гарантирующие получение выплат в случае финансовых убытков), страхования или перестрахования для работающих на проекте судов.

Во-вторых, против компаний, которые предоставляют российским судам портовые услуги. В-третьих, предоставляют услуги по дооснащению или дооборудованию судов-трубоукладчиков, а также судов, которые будут работать в тандеме с трубоукладчиками.

Таким образом,

под удар может попасть судно-трубоукладчик «Академик Черский», который должен проложить последние 130 км труб (в две нитки) на глубоководном датском участке, и трубоукладочная баржа «Фортуна»,

которая должна строить небольшой мелководный участок в Германии, технологически связанный с датским участком трубы. Плюс санкции могут затронуть суда снабжения, которые потребуются и «Черскому» для доставки труб, и для баржи «Фортуна». Последней также нужны будут буксиры, в том числе с системой динамичного позиционирования.

Страховка для судна важна, так как без нее нельзя проходить через каналы и заходить в порты. Вероятно, это была одна из причин, почему судно-трубоукладчик «Академик Черский» запутывал следы своего пути из порта Находки. До последнего в маршруте судна не указывались порты прибытия в Балтийском море. Это делалось, вероятно, чтобы у США не было формального повода навредить судну с помощью запрета страховать корабль. Ведь без этого совершить столь долгий путь невозможно.

«На самом деле, проблемы со страховкой могли возникнуть еще из-за старых станций. Поэтому Газпром должен был это учитывать и подготовиться», – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его мнению, Газпром может попытаться решить этот вопрос путем страхования судна с помощью китайских или российских компаний, например, через российский банк, который уже находится под санкциями. В случае, если сейчас действует страховка от иностранных компаний, и они испугаются санкционных действий США.

«У «Академика Черского», скорее всего, есть страховка. Непонятно, прописан ли договоре момент, что происходит, если судно попадает под санкции. Снимается ли страховка, выданная условно на год, или она продолжает действовать до конца срока, потому что факт страхования произошел до принятия санкций», – рассуждает Юшков. Так или иначе, но вопрос со страховкой Газпром, скорее всего, попытается решить, тем более, что ограничения в этом направлении можно было спрогнозировать заранее.

Удар по компаниям, которые помогают российским судам с модернизацией и дооборудованием, выглядит, по мнению Юшкова, не столь страшными. Во-первых, США, как и мы, судя по всему не располагают информацией, насколько тот же «Академик Черский» нуждается в технической модернизации или нуждается ли в этом вообще. Не исключено, что все необходимые работы были уже сделаны, и даже тендер на эти работы, официально появившийся осенью прошлого года, могли провести задним числом, не исключает эксперт. Либо судно окончательно модернизировали во время долгого маршрута следования из порта Находки в Мукран. Либо работы завершаются сейчас в немецком порту и т.п.

В любом случае, считает Юшков, США смогут ударить санкциями по «Академику Черскому» только когда он нарушит запрет – а именно, войдет в датские воды и начнет достройку «Северного потока-2». Только тогда санкции начнут исполняться. Пока же «Черский» ничего не нарушал. Но если судно-трубоукладчик приступит к укладке труб в датских водах, то оно явно уже будет технически готовым к таким работам.

Санкции против компаний, оказывающих портовые услуги, по сути, не должны будут ударить по «Академику Черскому» и «Фортуне». «Когда «Академик Черский» встанет на точку достройки в датских водах, то ему уже не нужен будет порт. Пока он не достроит газопровод, он оттуда не уйдет. Трубы ему будут заводить другие суда-снабженцы», – поясняет Юшков. Та же ситуация и с «Фортуной».

Другое дело, что санкции обещают распространить в том числе на суда-снабженцы, которые будут помогать достраивать трубу. Так, специальные трубы для газопровода, судя по всему, находятся в немецком порту Мукран, который расположен в 300 км от Берлина. И судно-снабженец должно будет неоднократно заходить в этот порт, чтобы загрузить трубы и передать их «Черскому» в датских водах.

«Неужели немецкий порт Мукран попадет под американские санкции? Это большой вопрос.

Здесь нужно будет дождаться разъяснений, как это будет работать», – говорит эксперт ФНЭБ. Ведь, по сути, это будут уже санкции против Германии, которая больше всех в Европе выигрывает от «Северного проекта-2», инвестировав миллиарды евро в него, и старается в меру своих сил помочь его реализации. Одно дело ввести санкции против швейцарской Allseas, для которой не важно, будет ли достроен газопровод. И другое дело затронуть немецкий бизнес. Подобные санкции против европейского союзника США могут сильно не понравиться Германии.

Санкции против судов, которые оказывают помощь в достройке «Северного потока-2», могут привести к сложностям. «Если судно снабжения доставляет «Черскому» трубы, то против него вводятся санкции. Но непонятно, судно таким образом становится одноразовым, или оно сможет зайти еще раз в порт за новой партией труб?», – рассуждает Игорь Юшков.

По его мнению, вот такие непонятные моменты могут сыграть на руку Газпрому, как это показала практика первых санкций, введенных в декабре. Тогда швейцарская компания Allseas, чьи суда-трубоукладчики строили «Северный поток-2», сделала запрос в США, чтобы те разъяснили применение санкций. Американцам потребовалось время на ответ, и он был таков: у судов-трубоукладчиков есть месяц, чтобы свернуть свои работы в датской акватории. Швейцарцы испугались и не стали продолжать работы. Хотя этого месяца, на самом деле, могло хватить для завершения достройки «Северного потока-2».

Однако российские суда – не швейцарские. И если из-за неясных формулировок в американском законе, у них появится дополнительное время на разъяснения и т.п., то они им, конечно, воспользуются.

Более того, Игорь Юшков считает, что так или иначе Газпром готов к тому, что его суда попадут под санкции при работе над «Северным потоком-2». Это не является чем-то неожиданным, наоборот, вполне ожидаемым и прогнозируемым.

«Тот факт, что Газпром привел «Академик Черский» в Балтийское море показывает, что он был готов к санкциям против «Газпром флота», которому принадлежало судно, в рамках принятых еще в декабре ограничений. Даже смена собственника суда не играет большой роли. Потому что в предыдущем документе прописано, что в случае подобной уловки (смене собственника, перепродаже), под санкции попадает прошлый собственник», – объясняет Юшков.

Предыдущие санкции означали блокировку счетов в США, и, по сути, невозможность проводить любые транзакции в долларах. Но платить «Газпром флоту» за работы судов можно в рублях, добавляет эксперт.

Как быстро может быть достроен «Северный поток-2»? Газпром ждал лета, чтобы начать работы, в том числе из-за погодных факторов. Почему он еще не приступил к началу – не совсем ясно. Но, вероятно, стройка вот-вот должна начаться.

Чтобы проложить 130 км труб – последний участок газопровода – потребуется примерно три месяца, учитывая, что «Академик Черский» будет не всегда работать на максимальной скорости,

полагает эксперт. Если судно начнет в ближайшее время работы, то в сентябре строительство может быть завершено. Потом потребуется провести пуско-наладочные работы (пустить давление в трубу, подать первый газ, протестировать различные режимы и т.п.), но они проходят уже на берегу, и запрета на них нет и не обсуждалось. Эти работы потребуют еще примерно четыре месяца, поэтому официальный ввод в строй и планируется на первый квартал 2021 года.

Остается только основной вопрос – как быстро американцы примут свой новый военный бюджет на новый финансовый 2021 год. В прошлом году документ приняли с задержкой в несколько месяцев.

Но даже принятие санкций не остановит стройку. Газпром найдет лазейки их обойти, либо перенесет сложности стоически. «Россия будет достраивать «Северный поток-2» любой ценой. И не важно, будут новые санкции или нет, будет ли переплата. Это уже принципиальный вопрос для российского руководства и для Газпрома. Это история воспринимается как повторение того, что произошло 50 лет назад. Тогда были подписаны первые контракты на поставку российского газа, и американцы также вводили санкции и давили на проект строительства первого газопровода. Но тогда мы достроили трубу, по которой начались поставки российского газа в Европу. И сейчас задача такая же – выстоять санкционное давление. Это воспринимается как историческое решение», – заключает Игорь Юшков.

Теги:

санкции

,

экономические санкции

,

Северный поток – 2