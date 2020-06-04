Компенсаций от Китая за коронавирус вслед за США захотели в Британии

04.06.2020, 18:48, Новости дня

Коронавирус имеет искусственное происхождение и вырвался на свободу в результате «несчастного случая» в китайской лаборатории, поэтому Китай должен компенсировать другим странам экономический ущерб от пандемии, сообщил в интервью The Daily Telegraph экс-глава MI6 Ричард Дирлав.

Дирлав заявил, что норвежско-британское исследование показывает, что ключевые элементы COVID-19 были «добавлены», а не развивались естественно, то есть вирус создан искусственным путем, передает RT.

«Я убежден, что это (вспышка заболевания) началось случайно. Возникает вопрос: если Китай когда-либо признает ответственность, выплатит ли он компенсацию? Мне кажется, что случившееся заставит каждую страну в мире переосмыслить свои взаимодействия с Китаем, а международное сообщество – свое отношение к китайскому руководству», – сказал Дирлав.

Он ссылается на «потрясающее» изыскание профессора Ангуса Далглишема из больницы Святого Георгия при Лондонском университете и норвежского вирусолога Биргера Соренсена, которые якобы заметили «вставленные участки, расположенные на поверхности шипа SARS-CoV-2», что позволило вирусу прикрепляться к клеткам человека.

Они предупредили, что в связи с этим предпринимаемые усилия по разработке вакцины обречены на провал.

Дирлав предположил, что китайские ученые могли заниматься «тайными экспериментами по сращиванию клеток коронавируса летучих мышей», однако произошло что-то непредвиденное, и коронавирус смог просочиться через систему биобезопасности.

В конце мая глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай полностью открыт к сотрудничеству с мировым сообществом, чтобы выяснить происхождение коронавируса. При этом, сообщил он, судебные иски к Китаю с требованием выплатить компенсации пострадавшим от пандемии ничем не обоснованы и лишены смысла.