СМИ: администрация Трампа отобрала 5 самых перспективных вариантов вакцины от коронавируса

04.06.2020, 18:45, Новости дня

Администрация президента Дональда Трампа отобрала пять компаний, которые с наибольшей вероятностью могут произвести вакцину от коронавируса, сообщила в среду газета New York Times.

В список попали компании Moderna, AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson и Merck & Co.

Эти компании получат доступ к дополнительному финансированию, помощь в проведении клинических испытаний, а также финансовую и логистическую поддержку, пишет газета.

Вакцины от COVID-19 пока не существует, но в мире сейчас разрабатывают около 100 вакцин.

В материале NYT не упоминаются потенциальные вакцины от французского производителя Sanofi, Novavax и Inovio Pharmaceuticals.

По данным газеты, решение будет анонсировано в Белом доме в ближайшие недели.

Администрация комментариев пока не дает.

«Мы не можем комментировать информацию, которая влияет на рынки», – заявил представитель Министерства здравоохранения и соцобеспечения.

В список попали компании, которые находятся на более поздних стадиях разработки вакцины и имеют значительные производственные мощности.

«Мы не получили никакой информации напрямую от Минздрава по поводу того, участвует ли наша программа в операции «Сверхзвуковая скорость», поэтому не можем дать дополнительных комментариев», – отметила представитель Sanofi.

В настоящий момент компания ведет две программы, одна из которых, в сотрудничестве с британской фирмой GlaxoSmithKline, получила финансовую поддержку от Управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA).

США планируют провести масштабные клинические испытания с участием 100-150 тысяч добровольцев. Задача – получить эффективную вакцину к концу года. Для этого планируется начать средний этап тестирований в июле.

Вероятно, этого этапа первыми достигнут вакцины от Moderna и AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом, полагает директор Национальных институтов здравоохранения доктор Фрэнсис Коллинз.

Глава Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи во вторник выразил надежду на то, что к началу 2021 года в стране будет «пара миллионов доз» вакцины, передает CNN.