Число обращений за пособием по безработице в США опустилось ниже 2 миллионов

04.06.2020, 18:45, Новости дня

Количество обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе впервые с середины марта опустилось ниже 2 миллионов, однако остается высоким, в то время как компании пытаются адаптироваться к изменившимся из-за пандемии условиям работы.

Как сообщило в четверг Министерство труда, число новых заявок с учетом поправки на сезонность составило 1,877 миллиона. Неделей ранее этот показатель составлял 2,126 миллиона. Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали 1,8 миллиона заявок.

Максимальный показатель – 6,867 миллиона – был зафиксирован в конце марта. Хотя число заявок остается высоким, последние данные указывают на то, что худшее время для рынка труда уже позади. В среду стало известно, что число увольнений в частном секторе оказалось меньше ожидаемого.

Опросы также свидетельствуют о повышении потребительского доверия. Некоторая стабилизация отмечена и в промышленности, и в сфере услуг. К середине мая многие компании возобновили работу.

Экономисты полагают, что большое количество заявок обусловлено второй волной увольнений, которая началась по мере адаптации компаний к новым условиям, а также задержками в обработке заявок в связи с большим наплывом безработных.

Об увольнении сотрудников сообщили компании Boeing и Energy Transfer, а многие крупные розничные сети, в том числе JC Penney и Neiman Marcus, объявили о банкротстве. Сокращения идут и в государственных учреждениях на уровне штатов и муниципалитетов, чьи бюджеты сильно пострадали от пандемии.

Данные по уровню безработицы в мае будут опубликованы в пятницу. Как ожидается, число рабочих мест в несельскохозяйственных сферах упадет на 8 миллионов. В апреле

был зафиксирован рекордный спад – 20,537 миллиона. Уровень безработицы, предположительно, достигнет 19,8 процента (в апреле он составил 14,7 процента).