Из-за мощнейшей вспышки на Солнце зима может начаться в июле

04.06.2020, 18:45, Разное

Зафиксированная орбитальной обсерваторией SDO мощнейшая за последние три года вспышка на поверхности Солнца может являться предвестником более мощных аналогичных явлений, заявил РБК старший научный сотрудник Пулковской обсерватории, доктор физико-математических наук Георгий Гончаров. Мощнейшая вспышка может преподнести «сюрпризы».

Вспышка стала крупнейшей с октября 2017 года. Она была М-класса. Астрономы классифицируют ее как среднюю из больших.

Заметное воздействие на жизнь людей вспышка вряд ли может оказать, считает сотрудник обсерватории. Солнечный цикл составляет примерно 11 лет, а максимум солнечной активности зарегистрировали в 2014 году.

– И вот сейчас начинается новый солнечный цикл. До пика солнечной активности еще много лет, пика ожидать надо в году в 2025, — добавил эксперт.

Самой сильной является вспышка класса Х.

Специалист также подчеркнул — событие является «интересным, но не выдающимся».

Мощнейшая вспышка может преподнести «сюрпризы».

В XVII веке после солнечной активности в России в июле и августе начинались морозы, а в сентябре падал снег.

– Да, тогда, во время так называемого „минимума Маундера“, действительно, фактически происходило оледенение. А в XVIII-XIX веках был еще так называемый „минимум Дальтона“. Только вот говорить об этом сейчас с уверенностью — гадать на кофейной гуще, хотя такое, в принципе, вполне возможно. Поживем — увидим, — говорит заместитель директора Пущинской радиоастрономической обсерватории Физического института им. Лебедева РАН, доктор физико-математических наук Игорь Чашей.

Ученые считают, что излучение от вспышки не может пройти через атмосферу Земли и воздействовать на здоровье людей, но может повлиять, к примеру, на сотовую связь и GPS.