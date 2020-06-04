Жителя Караганды приговорили к трем годам ограничения свободы за мат в адрес Назарбаева

04.06.2020, 18:39, Новости дня

Жителя Караганды Армана Хасенова приговорили к ограничению свободы сроком на три года за оскорбления в Сети бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщает казахская служба Радио Свобода/Радио Азаттык.

Хасенова признали виновным по второй части статьи “Публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство первого президента Республики Казахстан – Елбасы”. Молодой человек также будет обязан отработать “по 100 часов ежегодно на срок отбывания наказания” и выплатить штраф 41 600 тенге (примерно $104).

В приговоре сказано, что Хасенов признал свою вину и “сообщил о чистосердечном раскаянии”.

Хасенов в апреле 2020 года выложил в YouTube видеообращение, в котором резко критиковал Назарбаева. После этого его задержали сотрудники Комитета национальной безопасности и поместили в СИЗО.

В суде Хасенов объяснил, что “хотел выразить свою гражданскую позицию, так как давно наболело”. Позже он заявил, что “не имел морального права материть Елбасы” и “осознал, что вышел за пределы дозволенного”. По его словам, он “решил снять дополнительно ролик с извинениями за нецензурную лексику”, но “был задержан”.

За первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым пожизненно закреплен статус “Елбасы” – лидера нации. Соответствующий закон прописан в Конституции страны. Вынесенный карагандинцу приговор – первый в стране по статье об оскорблении Назарбаева.